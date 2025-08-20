女乘客因她拒檢遭警射死…高院仍判警不用賠 但行政求償移北高行審

新北市警新莊分局潘姓警備隊員4年前朝拒檢車輛開槍，擊中坐在右前座的林姓女子，林女死亡，潘被依殺人罪送辦，新北地檢署支持警方合法用槍，不起訴。林母認為潘違反警械使用條例，請求國家賠償，要新北市政府賠償250萬元、市警局及新莊分局連帶賠償413萬元，一審敗訴。林母上訴，台灣高等法院今雖駁回，但她依警械使用條例第11條第1項請求新北市府賠償部分，高院移送台北高等行政法院審理。

2021年4月25日，林姓女死者（30歲）搭乘友人林芷安（妨害公務判6月得易科罰金之刑定讞）的轎車，車內藏毒，深夜11點行經新莊時遇警方臨檢，當時員警見林芷安未飲酒，本欲放行，潘此時發現車主遭通緝，拍打駕駛車窗示意停車受檢，林芷安怕無照駕駛、毒品被發現，拒檢逃逸，先是衝撞前方停等紅燈的小貨車，又倒車衝撞路旁轎車，左輪還輾到潘的腳。

潘姓警員站到車輛前方持槍喝令「停車」，林芷安卻衝撞潘，潘被撞趴臥在車輛引擎蓋上，此時他向前擋風玻璃擊發第一槍，潘落地後又朝車輛左側輪胎射擊第二槍，第二發子彈擊中坐在右前座的死者。

林芷安駕車逃逸，原以為死者傷勢不重，繞了一圈躲避追緝，直到死者痛苦表示「姐！我受傷了，帶我去醫院。」林芷安才前往林口長庚醫院，將死者丟在急診室門口後逃逸。因距離事發已過了50分鐘，林姓女子意識模糊，搶救無效而不治。

林母提國賠訴訟，認為潘姓警員開第2槍時，是站立在車輛左側，並無遭衝撞危險，無立即使用槍械對人身射擊必要，潘阻攔的方式，是近距離舉槍、朝左前車窗內、駕駛座方向擊發，並非朝左前輪胎或引擎部位擊發子彈，違反警械使用條例得使用警械的規定。

新北地院民事庭認為，依當時情況急迫，就算潘姓警員有意射擊左前輪或左側引擎，客觀上也難以執行，不能就指他違反「應注意勿傷及其人致命之部位」注意義務，判潘無過失免賠。

林母上訴，認為潘違反警械使用條例規定不法侵害女兒生命權，依警械使用條例第11條第1項、第2項前段規定，仍請求新北市府賠償精神慰撫金250萬元，另依國家賠償法第2條第2項前段規定，認為新北市警局及新莊分局應連帶賠償163萬3447元扶養費及精神慰撫金250萬元，共付413萬3447元。

高院認為，因林芷安駕車衝撞試圖逃離，人車移動的各種角度變化影響射擊結果，才導致第2槍射中林姓女子致命部位，潘符合警械使用條例規定，無不法性。林母依警械使用條例第11條第2項規定請求新北市府給付精神慰撫金，及依國賠法第2條第2項規定請求新北市警、新莊分局賠償損害無據。