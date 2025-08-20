涉嫌對4千人吸金22億 三聯集團負責人徐少東逃亡偷渡遭通緝

涉嫌吸金22億元的三聯集團負責人徐少東，今年5月突然留下家書後失聯，高雄地檢署、澎湖地檢署聯合偵辦，發現徐靠著5名男子協助，5月9日先從嘉義持假證件，搭船至澎湖，隔日就在澎湖青螺沙嘴海岸搭快艇偷渡出境，澎湖檢方今日宣布偵查終結，將4名被羈押者提起公訴、移審法院。

徐少東因對4294人吸金達22億6780萬元而違反銀行法，經法院裁定限制出境、出海，台灣高等法院高雄分院日前判處有期徒刑12年，併科罰金新臺幣1億元，徐為此尋覓偷渡出境管道，今年5月初由鄭男、許男在台灣端、許男在澎湖端分別為他統籌謀議、指揮偷，後來又以5千至45萬元邀集洪男等5人參與本案。

檢方調查發現，徐少東今年5月9日上午駕車前往嘉義縣布袋鎮某公園後，轉乘他車前往布袋港，以他人證件購買船票，搭船至澎湖，許男再將徐安置在湖西鄉許家村的民宿，暫時藏匿，隔日凌晨4時由許男、洪男協助載運前往青螺沙嘴海岸，由李男駕駛快艇接應後，同日上午8時許，載運偷渡出境。

目前徐少東、鄭男因涉犯入出國及移民法等罪嫌已逃匿，檢方依法發布通緝，並發函外交部領事事務局廢止並註銷徐的護照。而幫助徐偷渡的許男、洪男、李男等人，因涉犯移民法的意圖營利使受禁止出國處分之國民出國之首謀罪、在港口以其他非法方法利用船舶運送非運送契約應載之人至他國罪和刑法藏匿犯人罪，遭檢方提起公訴。

澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠、高雄地檢署檢察官林恆翠共同指揮高雄市警局新興分局、海巡署偵防分署澎湖查緝隊、澎湖縣刑事警察大隊、馬公分局、海巡署第七岸巡隊偵辦協助重大經濟罪犯徐少東偷渡案，7月22日執行搜索，聲請羈押4人獲准，目前全案偵查終結，今日提起公訴，連同在押被告4人一併移審法院。