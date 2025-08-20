重大經濟犯「回籠」關！鄧文聰保外醫治沒了 買最貴停車場下月宣判

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億判有期徒刑27年確定入獄，去年申請保外醫治獲准，矯正署訪視認為他已好轉，命返監執行，鄧月前繼續服刑；鄧涉挪用資產購買「全台最貴」停車場涉保險法特別背信、洗錢罪，台北地院訂下18日宣判。

鄧文聰被檢方指控挪用幸福人壽資產洗錢購買「全台最貴」停車場台北市信義區D3土地，法官審案去年為防止逃亡，諭知鄧400萬元交保，配戴電子腳環天天到法院簽到，除公告的停止上班日外，鄧每周一至周五上午9時到下午3時要向法警室簽到，十分奔忙。

國寶集團創辦人朱國榮棄保潛逃殷鑑在前，接連發生炒作TDR的「鮑魚大亨」鍾文智、三聯集團負責人徐少東等重大經濟犯逃亡事件，矯正署嚴審按月查訪「召回」鄧文聰，不過，如病情再變化，鄧仍可依監獄行刑法重新申請保外醫治。

現年65歲的鄧文聰2018年1月5日入監服刑，曾有肺部、呼吸中止疾病，一度在林口長庚醫院診療，或戒護至台大醫院就醫，2024年11月獲准保外醫治，矯正署台北監獄人員按月查訪鄧的病況認為有改善，今年4月通知返監執行。

鄧文聰2007年挪用幸福人壽資金向渣打銀行質借2200萬美元，另向瑞士EFG銀行違法質借逾2億美元掏空幸福人壽127億元，判刑27年、併科罰金8.5億元確定，鄧發監後，在八德外役監服刑過。

至於購買「全台最貴」停車場案，檢方起訴，鄧文聰2008年至2009間挪用幸福人壽向第3家銀行、瑞士百達銀行(PICTET)質押借貸5900萬美元（合台幣17.7億元），不過，借款沒有回流幸福人壽，而是透過紙上公司流到香港、新加坡，其中有1600萬美元回流台灣，用來購買信義區的D3土地。

這塊D3土地位於「台北101」的正對面，有「最貴停車場」之稱，2019年4月23日，台北地院拍賣底價102億元，由元利建設以高於底價10億元的112億5888萬8889元拍定，平均每坪單價破725萬元。