狠殺獄友23刀「割掉整個肉塊」 高院認為不用判死或無期原因曝光

男子陳世峯與沈姓友人因毒品起衝突，沈偷襲將藍波刀刺進陳右胸，陳拔出藍波刀後反擊、砍刺23刀。新北地院依殺人罪判陳12年6月徒刑。陳上訴，律師團主張一審判決有諸多瑕疵，但檢察官認為應尊重國民法官庭的判決，台灣高等法院今判上訴駁回。

陳世峯（54歲）與沈姓死者原為武陵外役監「獄友」，出獄後陳因持續提供免費的海洛因給沈解癮。高院指出，律師團指一審證據調查部分有訴訟程序違背法令的情形，他們主張「未經合法調查的證據」，經確認與一審歷次審判筆錄記載不符；至於稱檢察官大量提出不必要、「刺激性證據」，一審裁定有調查必要並說明理由，陳並未指出一審的證據調查裁定有何違法，所辯不可採。

高院也認為，被害人的刀傷不僅遍布身體要害，且多處是直接砍或割掉整個肉塊、或刺穿傷及器官、骨頭，一審判決並未違反經驗、論理法則。且依鄭姓證人的證述，陳世峯向他求救的內容及現場目擊的狀況，可見陳向友人求救時，「只顧及自己受傷」，不在意已經重傷倒地的沈，難認有想讓沈獲得救援。陳聲稱無殺人犯意，並指一審漏未審酌，高院也不相信。

高院認為，若沈有繼續攻擊之意，應在刺擊1刀後隨即拔出再連續攻擊，或利用牆上懸掛的刀具，但沈並沒有這樣做。陳上訴以「沈搶刀、拒絕離開、轉身就可以拿到牆上刀具」，主張當時仍處於不法侵害或潛在危險中，但無證據可佐。

陳世峯與沈姓死者案發前無怨隙，但陳的手段凶殘，讓沈痛苦死去，家人瞬間天人永隔；陳曾從事工地福利社、放款等工作，年少時因犯錯而國中未畢業、前案紀錄都是和施用毒品相關，高院認為他長年無法遵守社會規範，遊走法律邊緣，又具有反社會人格特質，犯罪後否認殺人。

不過陳與被害家屬已和解並賠償完畢，雖然他和原家庭關係疏離，但何姓友人有高度意願接濟、同住，協助他戒除毒癮並復歸社會，高院認為不需要判死刑或無期徒刑，一審判處12年6月徒刑妥適，因此駁回上訴。

本案源於2023年10月20日傍晚，沈到新北市陳的租屋處索取海洛因，他覺得「量不夠」，持續索討遭拒。翌日上午9點56分，沈趁陳世峯側躺在床上滑手機，拿了1把藍波刀刺擊陳的右胸，陳因認為沈忘恩負義還想搶毒，情緒失控暴怒，先拔出刺進右胸的藍波刀，再與沈從床上扭打至客廳。

陳拿起藍波刀猛力砍、刺沈的身軀，沈因左側血胸及大量出血而當場死亡。陳事後打電話給鄭姓友人，簡單交代他被沈持刀攻擊，鄭隨即致電119。

陳上訴仍主張正當防衛、有自首，律師團稱一審時檢察官展示全彩的屍體、解剖照片給國民法官看，造成預斷或偏見。

