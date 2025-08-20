屏東三地門鄉長涉公務車私用 二審從重改判半年

快訊

中央社／ 高雄20日電

屏東縣三地門鄉長曾有欽涉公務車私用，屏東地院一審依背信罪判處拘役50天，緩刑3年；案經上訴二審，高雄高分院今天從重改判6個月，緩刑4年，另需向公庫繳納10萬元，可上訴。

台灣高等法院高雄分院上午宣判，從重改判曾有欽有期徒刑6個月，緩刑4年，並需向公庫繳納新台幣10萬元，接受2場次法治教育，全案仍可上訴。

一審屏東地院判決指出，曾有欽自民國111年12月25日起擔任屏東縣三地門鄉長迄今，但卻自112年8月至113年8月將公務車當成專屬座車，利用非洽公時間開車或請司機，供作其運動、至成功大學授課、至台南大學擔任碩士生論文口試委員、休假旅遊及其他不詳私人用途，共計31次，不法核銷油料費及高速公路通行費共新台幣5萬6348元。

屏東地院審理時，法官審酌曾有欽身為三地門鄉長，僅為貪圖一己私利及方便，竟故意違背其任務，擅自使用公務車，念在曾有欽犯後坦承犯行，表達悔悟，並於偵查中繳回犯罪所得5萬6348元，據此依背信罪判處拘役50天，緩刑3年。

