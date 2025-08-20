確診隔離無法投票聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

快訊

中央社／ 台北20日電

呂姓男子確診COVID-19被隔離，無法參與民國111年九合一大選暨修憲複決公投，提告要求中選會就此事作違法註記，遭判敗訴確定。呂男轉而聲請裁判憲法審查，日前憲法法庭裁定不受理。

呂男於111年11月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並接受居家隔離，11月26日「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決」當天無法投票

呂男主張，中央選舉委員會未提供確診者合宜的投票方式，致使其憲法保障的選舉權及複決權受侵害，請求法院裁判中選會應於選舉日當天，就未提供符合防疫規範的投票方式作成違法註記。

台北高等行政法院審理後指出，由公職人員選舉罷免法或公民投票法可知，立法者沒有使主管機關可就同一選舉的投票日，分定數日，現行法令並無賦予中選會提早或延後投票，判決駁回。呂男不服，提起上訴，最高法院駁回確定。

呂男轉而聲請裁判憲法審查，主張其因染疫隔離，被剝奪人民的選舉權及複決權，嚴重侵害憲法保障的參政權，且選罷法及公民投票法漏未規定確診隔離者投票事宜，以此作為差別待遇的分類標準，違反平等原則，有違憲之疑慮。

憲法法庭審查後認為，呂男聲請意旨僅屬一己主觀見解，難認有敘明違憲，與聲請裁判憲法審查要件不合，裁定不受理。

