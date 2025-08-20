快訊

槍殺後「丟包醫院」算有救人之心 林澤峰奪仇家命判23年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子林澤峰2023年槍殺宿敵徐裕喬，再與友人林昱愷將徐載至台南市立安南醫院急診室門口，硬推下車後離去，徐不治，台南地院國民法官庭依殺人、非法持有非制式手槍罪判他23年徒刑，併科20萬元罰金。檢方和林皆上訴，台南高分院維持原判，雙方再上訴第三審，最高法院駁回定讞。

自稱是綽號「囝仔昌」台南劉姓角頭（歿）外甥的徐裕喬與林澤峰有嫌隙，徐認為遭林背叛而結仇，林等人擄了徐的表弟教訓，激化衝突，雙方在網路放話嗆聲。2023年4月7日凌晨，徐、林約在南區萬年殿附近談判，徐的友人察覺有異，除勸阻徐，也找人到場探查，卻遭林等人毆傷，談判未果。

雙方同晚再約至永康談判，林澤峰在永康重劃區持槍朝徐的心臟處開槍，徐中彈後倒地。徐的女友見狀，趕忙要將徐送醫，林澤峰、林昱愷則將徐載往安南醫院急診室門口「丟包」。徐經急救，仍死亡。

台南地檢署依殺人等罪起訴林澤峰、林昱愷，南院國民法官庭發現林澤峰是直接抵住胸膛槍擊徐裕喬，造成難以回復的結果，社會調查鑑定報告也認為他具反社會性人格，有高度再犯可能性。林澤峰在接受社會調查時，曾提及「再次發生仍會開槍」。

林澤峰因家庭、校園的負面成長經驗，形塑以暴力解決問題的行為模式，國民法官庭認為他犯後旋即將徐送醫，曾經嘗試彌補惡行，並攜槍投案，大致上配合調查並承認犯罪，曾說「知道沒有資格剝奪他人生命」，仍有改善行為的可能性。林犯非法持有改造手槍罪部分，一審判刑7年，併科罰金20萬元，殺人罪部分判19年徒刑，應執行有期徒刑23年。

林昱愷則因無法證明有殺人、持有槍彈，也無法證明他幫助犯罪，一審無罪，是國民法官法上路以來，首件被告無罪的案例。

一審判決後，檢方和林澤峰都上訴，檢方並指「丟包醫院」非真心要救人，並批他是「投機式」認罪。台南高分院認為一審就林澤峰殺人量處19年徒刑，已非輕度量刑，顯然對他「若經過長期的心理治療及輔導，仍有改善行為的可能性」的量刑有利因素為輕度有利考量，量刑評價並無重大錯誤。

二審認為林澤峰、林昱愷載走徐裕喬，若全然無意將人送醫，大可棄於不易為人發現的偏僻處，何須將被害人載至有醫療人員，且隨時有人進出的醫院？二審認為檢方和林澤峰都上訴無理，判上訴駁回。

最高法院認同二審見解，駁回上訴確定。

林澤峰持改造手槍朝徐裕喬心臟處附近開槍，徐中彈後倒地，林澤峰與林昱愷將徐載至安南醫院急診室門口「丟包」，徐經急救仍不治。圖／讀者提供
林澤峰持改造手槍朝徐裕喬心臟處附近開槍，徐中彈後倒地，林澤峰與林昱愷將徐載至安南醫院急診室門口「丟包」，徐經急救仍不治。圖／讀者提供

