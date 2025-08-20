快訊

幫國台辦揪團爽玩大陸回台助選「統一聯盟黨」幹部二審判4年6月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受大陸國台辦請託，招攬屏東民眾前往大陸旅遊，除機票費用外，其他食宿由大陸政府資助，屏東地院一審依正副總統選罷法、反滲透法，各判處張男、黃男4年6月徒刑，高雄高分院今宣判，維持原審刑度。

判決指出，2024年9月及10月間，張存逢、黃榮德接受國台辦官員請託，招募屏東民眾前往海南省及山西省接受落地招待，團員僅需負擔機票費用，其餘食宿、交通、旅遊等均由大陸政府資助。

整個參訪行程都有國台辦人員到場，在場鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論，同年12月23日，該黨屏東分會會員大會上，張、黃2人為特定政黨及總統、立委候選人拉票，被控配合大陸介入選舉，意圖影響選情。

屏東地院審理後，認定兩人行為構成正副總統選舉罷免法和反滲透法，判處張、黃有期徒刑4年6月，各褫奪公權2年。

2人不服上訴，高雄高分院今宣判，合議庭認為原審認事用法，並無不當，判決駁回。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

