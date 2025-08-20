狼父性侵親生女18次 逃亡近15年被抓又毀電子腳鐐落跑被判12年

台南有名父親因妻子過世後再婚，與再婚妻共同扶養念國中的女兒，卻不顧女兒拒絕，以枕頭或毛巾矇眼在房間或浴室性侵18次，女兒向老師反映後緊急安置，父親逃亡被通緝近15年，今年4月在高雄闖紅燈遭緝獲，他經電子監控又破壞電子腳鐐逃亡後在屏東落網，法官判他應執行12年。

檢警調查，這名父親明知女兒當時未滿14歲，自2009年9月第三周起至隔年1月第三周止，以每周一次頻率，在當時住處女兒房間或浴室內，違反其意願，強迫她脫掉衣服，以枕頭或毛巾蓋住眼睛，撫摸性器、大腿後，對女兒強制性交共計18次得逞。

直至2010年4月間學校辦理生理講座時，女兒課後向老師詢問相關細節，老師驚覺有異，緊急通報並安置女兒。然而，父親於偵查中逃亡，台南地檢署於同年7月間發布通緝。

事隔14年多，父親於今年4月8日凌晨0時47分許，在高雄市鳳山區因闖越紅燈經警攔查而緝獲，並解送台南地檢署，經檢察官訊問後，認無羈押必要，於同日下午11時30分許令他配戴電子腳鐐，並當庭諭知於翌日下午3時30分至地檢署報到。

未料，他不想受電子監控，同年月9日上午10時許，在高雄市大社區某處，以砂輪機割裂電子腳鐐後，隨即逃亡。隨經警於同日下午5時47分許，持拘票至屏東縣萬丹鄉拘獲，並於同年月11日下午4時許，經他帶警至高雄市鳥松區工廠，扣得他棄置充電卡扣、充電頭、磁吸式充電線及腳鐶充電包等物。

他於偵訊及審理中坦承犯行，與女兒及證人證述相符，並有醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷證明書等證物佐證。

台南地院審酌，父親明知女兒母親已過世，本應與再婚配偶一同對稚女善加保護、照顧，竟為滿足自己私慾，不顧其人格發展及內心感受，完全不理會她不斷告知「好痛…超級痛」等語，仍以毛巾、枕頭蓋住頭、臉，強行觸摸其下體並強制性交，戕害人格尊嚴，造成身心難以回復巨大創傷，並嚴重影響其人格發展及與他人正常往來互動關係，所生危害重大。

同時，案發後，不僅不願面對所為犯行，棄女兒於不顧，逃亡14年始經警緝獲；明知他應接受偵查，偵查期間本應依法配戴電子腳鐐以供追蹤，竟仍擅自毀壞電子腳鐐，挑戰國家公權力，並造成恐慌，惡性不輕。

另考量他犯後於偵查中未完全坦承犯行，於審理才坦承全部犯行，表示欲與女兒和解、願意變賣房產、交付工廠等語犯後態度，但女兒表示不原諒被告，請法院從重量刑。

法官認他對未滿14歲女子犯強制性交罪，共18罪，各處有期徒刑8年6月，又犯損壞公務員職務上掌管物品罪，處有徒刑1年，應執行有期徒刑12年。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線