台中五億男案仍未落幕…開庭完黑衣男痛毆夏男判決出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億男事件被控謀財的地政士助理夏朝源因偽造文書判1年6月已入獄，該案去年台中高分院二審時，夏開完庭在警力戒護離開，卻遭鄭姓男子飛撲上前揮拳揍到他下巴，還辱罵「畜生」等語，事後經夏提告，法院依傷害罪判鄭男3月，可上訴。

台中高分院去年12月5日審理夏男偽造文書案，當天開完庭後，夏男步出高分院快步走向馬路要離開，但他才準備要上計程車，身穿黑衣的鄭男（43歲）站在車前守候，一見夏男靠近突飛撲上前，揮右勾拳當場打中夏男的下巴，口中還不停辱罵「畜生」、「你這個畜生」。

夏當時也出手抵抗，雙方爆發拉扯，一旁警力則隨即衝上前將2人分開，夏遭毆也情緒激動，向警方怒吼「記下這個人！」「記下他的身分證字號」，最後上計程車離去。

檢方起訴指出，鄭男2024年12月5日中午12點多，在台中高分院前徒手攻擊夏男臉部，導致夏受有顏面、口腔、胸腔及左手多處擦挫傷，同時又對夏辱罵「畜生」等語，經夏提告。

檢方訊時，鄭男坦承不諱，與夏證詞相符，並有夏驗傷報告、新聞畫面等可佐，認定鄭同時犯傷害、公然侮辱等罪嫌，偵結從重依傷害罪嫌將鄭男向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，鄭男、和夏男互不認識，也沒有重大仇怨，卻僅因一時氣憤，趁著夏男剛開完庭在警力戒護下步出法庭之際，徒手毆打對方，考量他有毀損、偽造文書前科及毒品前科，依傷害罪判他有期徒刑3月，得以科罰金。

台中五億男案緣於，賴姓高中生2023年5月4日在北屯區墜樓身亡，檢方查出2個小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，且賴家庭關係複雜，父親留下高達5億元的遺產給他，外界指向夏男為謀財害命，刑事依偽造文書罪判夏1年6月確定，夏已入獄。

另台中地院民事庭今年6月也判處夏男婚姻無效，若確定他將失去配偶身分、拿不到遺產。

鄭男（左）去年12月趁夏男（右）開完庭後，在法院外埋伏，突破戒護警力飛撲上前痛毆出拳痛毆夏男。圖／報系資料照
鄭男（左）去年12月趁夏男（右）開完庭後，在法院外埋伏，突破戒護警力飛撲上前痛毆出拳痛毆夏男。圖／報系資料照

計程車 傷害罪 偽造文書

