網傳林錫耀疑喬司法人事訊息 高檢署：與前案一併查
網路昨天再傳出前民進黨秘書長林錫耀疑涉司法關說的對話截圖，林錫耀昨天發聲明表示，為炮製不實訊息，已委託律師訴追不法。高檢署今天表示，此部分會與前案一併調查了解。
媒體報導，726大罷免前夕，網路流傳疑似林錫耀的通訊軟體對話紀錄，內容顯示他於民國110年間透過Telegram與政府官員討論司法人事，其中就包括替現任的台北地檢署檢察長王俊力關說，讓王俊力當時可升任調查局長。
林錫耀7月24日發聲明表示，該內容以拼湊、偽造部分對話內容，炮製不實資訊，藉他出國期間，不易即時回應、澄清，傳散虛假敘事操作輿論，已委託律師檢證資訊，向治安單位進行告訴。
媒體昨天報導，網路出現新的對話紀錄，內容顯示前台北市議員簡余晏曾透過前民進黨秘書長洪耀福轉達丈夫陳裕興求官訊息，洪再轉給林錫耀。另有截圖顯示，111年間參選宜蘭縣長落選的江聰淵曾向林錫耀傳訊求官，後出任行政院顧問及台灣雜糧發展基金會執行長，並在訊息中稱林錫耀為「老大」以表感謝。
林錫耀昨天再度透過聲明表示，疑似駭侵他的通訊軟體訊息截圖以拼湊對話、炮製不實資訊，散布虛假敘事誤導輿論，傷害當事人名譽。委託律師檢證資訊進行告發。
本案刑事偵查部分，台灣高等檢察署於7月底分他字案進行調查，昨天已陸續蒐集相關資訊。高檢署今天表示，此部分會與前案一併調查了解。
