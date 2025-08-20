快訊

不顧裝備…上兵站哨偷跑去車上睡覺 法官判拘役30天

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東侯姓男子擔任陸軍台東地區指揮部機械化步兵第一營營部連上兵，於去年11月4日當天凌晨4點到6點，被編排高價值庫房哨所站哨勤務，未料，侯兵待查哨官查完哨後，竟然擅離職守躲進車上睡覺，直到安全士官帶領輪值人員前來換哨時，才發現無人在崗位，當場通報憲兵法辦，法官判拘役30天，可上訴。

判決指出，侯兵於去年11月4日執凌晨4點到6點高價值庫房哨所站哨勤務，待查哨官於4點23分許前來查哨後，即逕自前往停放在哨所後方、未滿10公尺遠的車內休息，擅離勤務所在地。安全士官於5點34分許帶領輪值人員前來換哨時，未見侯兵在哨值勤，當下通報憲兵隊偵辦，侯在偵訊時供認不諱，因此依法移送。

案經檢察官起訴台東地院審理後，法官認為侯男為現役軍人，本應守法重紀、克盡職責，竟僅為圖休息，即廢弛紀律而擅離職守，竟棄營區安全於不顧，顯係漠視所為於軍隊安全之危害，亦負面影響軍紀及國軍形象，確屬不該。

但考量他供認不諱，犯後態度還算良好，且素行也沒問題，加以其擅離勤務所在地非遠，並於經安全士官呼喊後，即得旋回返哨所，整體犯罪情節尚非顯然重大，且也已受行政懲處，因此判侯兵涉犯陸海空軍刑法第35條第1項中的「擅離勤務所在地罪」，因此判處拘役30天，可易科罰金，全案可上訴。

陸軍台東侯姓上兵，於去年輪值站哨勤務，未料，侯兵待查哨官查完哨後，竟然擅離職守躲進車上睡覺，直到安全士官帶領輪值人員前來換哨時，才發現無人在崗位，當場通報憲兵法辦。法官審結判拘役30天，可上訴。本報資料照片
台東 憲兵 離職

