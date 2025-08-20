聽新聞
台南前議長郭信良、三地創辦人鍾嘉村疑涉光電弊案 今晨200萬交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑涉貪案，四月搜索約談郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村及岡山營造負責人朱更楠，訊後三人均交保候傳，橋檢辦案不停，查出三人金流網路，六月聲押朱男獲准，昨天再傳郭、鍾兩人到案，鎖定行賄、收賄偵辦，深夜複訊後今晨各以200萬元交保候傳。

郭信良曾涉及「佃西自辦市地重劃案」收賄1300萬元，被台南地院重判13年，目前上訴中，檢調從郭過去涉入案子中，鎖定他藉議員身分，協助包攬光電場等工程牟利。

橋檢今年4月21日在台南市議會開議前發動搜索，查扣三地能源帳冊、金流等資料，並帶回郭信良、鍾嘉村、朱更楠及市府承辦局處、台南市議員李偉智等多人到案。

當時檢調查出郭信良與鍾嘉村有1500萬元不明金流，且懷疑是透過朱更楠交付賄款，但當時郭、鍾都宣稱該筆金流為「借貸」，因郭信良名下確實有多筆借貸待釐清，首波搜索後郭信良、鍾嘉村、朱更楠均獲交保。

當時除鎖定不明金流外，檢調另接獲檢舉，懷疑三地光電場被偷埋廢棄物，首波搜索後不久實地開挖，果真在其中一處案場發現建築廢棄物，今年六月二度發動搜索，先以廢棄物清理法聲押朱更楠獲准，本月再延押2個月。

檢調鎖定朱更楠為郭信良收賄的關鍵人，懷疑他是雙方的白手套，羈押期間經多次提訊，昨天再傳郭信良、鍾嘉村釐清。

郭信良。圖／聯合報系資料照片
檢調 台南 郭信良

