友達收購凌華爆內線交易 電視劇名演員劉銘30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華大股東劉凱找來親兄妹當人頭買股，分別獲利近百萬元；調查局19日兵分13路搜索，劉凱一家四兄妹都列約談名單，共約談9名被告到案；台北地檢署複訊後依違法證交法，命劉凱大哥、知名混障綜藝團長劉銘30萬交保、凌華大股東胡正陽50萬交保。

至於董事長劉鈞詢後從調查局離開，未移送複訊，而劉凱則未到案；同案約談還包括劉凱胞妹劉鋆20萬交保、工程師楊朝棟30萬交保、劉鋆丈夫黃志宏偵訊中；檢調另以證人約談財務長鄒大智，訊後請回。

劉銘名幼罹患小兒麻痺，不良於行，他卻克服身體障礙，成為主持人，早年在警察廣播電台主持18年，後來出任復興廣播電台、大愛電視台主持人，他的人生故事相當勵志，曾領銜主演「人生逆轉勝」電視劇，也曾榮獲十大傑出青年及藝術教育貢獻獎，是殘友們的心靈導師，未料如今捲入內線交易，令人訝異。

劉銘也是知名混障綜藝團長，人稱「劉老師」，該團是群身障者用表演來證明自己的努力，透過表演和演講，傳遞另一種生命教育，成為台灣數一數二的表演團體，每年演出逾百場，名氣不小。

據調查，友達光電2020年2月5日宣布，將公開收凌華股權5%至30%，以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，用以拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，友達、凌華當天發布重訊。

檢調掌握，劉凱將利多消息洩露給劉銘等親兄妹，用自家人頭帳戶買賣凌華股票，分別獲利數十萬元，累計獲利逾百萬元；楊朝棟及胡正陽身為凌華內部人，趁掌握利多消息買賣股票，分別獲利逾1百萬元。

凌華大股東劉凱友人郭連發涉內線交易遭約談。記者張宏業／攝影
凌華大股東劉凱胞兄劉銘涉內線交易30萬交保。記者張宏業／攝影
凌華大股東劉凱胞妹劉鋆（左2）涉內線交易20萬交保。記者張宏業／攝影
工程師楊朝棟涉內線交易交保30萬元。記者張宏業／攝影
凌華大股東胡正陽涉內線交易50萬交保。記者張宏業／攝影
凌華財務長鄒大智訊後請回。記者張宏業／攝影
凌華大股東劉凱妹婿黃志宏遭檢調約談。記者張宏業／攝影
