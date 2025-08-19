戴寧逕往中檢報到 台中女監服刑

無黨籍嘉義市議員戴寧詐助理費案判刑五年六月確定，她五天前遷戶籍至台中，聲請改至台中女子監獄執行遭駁回，原定昨上午至嘉義地檢署報到監，她卻直接到台中地檢署報到。兩地檢署研議後，由中檢代為發監，戴寧昨下午已入監。

戴寧聲請移至台中執行十八日遭駁回，十九日卻在嘉義警、調人員陪同下赴中檢，中檢表示臨時收到嘉檢囑託函代執行。戴寧發監地點「一日逆轉」法界議論，嘉義地檢署表示，受刑人確已遷移戶籍至台中，也依所定執行期日到案，無故意逃避執行，經兩地檢考量檢察一體原則及節約執行成本，由中檢代為發監執行。

戴寧昨上午十時許抵中檢，神情略緊張，經中檢執行科依規定流程處理，戴在檢方拘留室等候，昨下午一時搭上囚車，載往台中女子監獄執行。

嘉義地檢署十二日下午接獲最高法院判刑定讞傳真，即發出執行傳票，戴寧同日收到，十五日下午將戶籍遷至台中母親居住地，並聲請移至台中女子監獄執行，嘉檢認為判決確定時她戶籍在嘉市，工作、生活情況看不出在台中居住，不符刑事訴訟法、監獄執行法等規定，十八日駁回聲請。

據了解，台中地檢署昨上午九時許，臨時收到嘉義地檢署囑託函，要代為執行戴寧發監，中檢火速分案，不到一個小時後戴寧抵中檢。檢方依程序應要逮捕，送回嘉義地檢署，嘉檢再依原傳票發監，但中檢為此須派車將人載回嘉義，多出行政成本，檢方同意先發監台中女監，若監所人過多，還是可能移監。