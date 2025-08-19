聽新聞
0:00 / 0:00

戴寧逕往中檢報到 台中女監服刑

聯合報／ 記者李宗祐曾健祐／連線報導

無黨籍嘉義市議員戴寧詐助理費案判刑五年六月確定，她五天前遷戶籍至台中，聲請改至台中女子監獄執行遭駁回，原定昨上午至嘉義地檢署報到監，她卻直接到台中地檢署報到。兩地檢署研議後，由中檢代為發監，戴寧昨下午已入監。

戴寧聲請移至台中執行十八日遭駁回，十九日卻在嘉義警、調人員陪同下赴中檢，中檢表示臨時收到嘉檢囑託函代執行。戴寧發監地點「一日逆轉」法界議論，嘉義地檢署表示，受刑人確已遷移戶籍至台中，也依所定執行期日到案，無故意逃避執行，經兩地檢考量檢察一體原則及節約執行成本，由中檢代為發監執行。

戴寧昨上午十時許抵中檢，神情略緊張，經中檢執行科依規定流程處理，戴在檢方拘留室等候，昨下午一時搭上囚車，載往台中女子監獄執行。

嘉義地檢署十二日下午接獲最高法院判刑定讞傳真，即發出執行傳票，戴寧同日收到，十五日下午將戶籍遷至台中母親居住地，並聲請移至台中女子監獄執行，嘉檢認為判決確定時她戶籍在嘉市，工作、生活情況看不出在台中居住，不符刑事訴訟法、監獄執行法等規定，十八日駁回聲請。

據了解，台中地檢署昨上午九時許，臨時收到嘉義地檢署囑託函，要代為執行戴寧發監，中檢火速分案，不到一個小時後戴寧抵中檢。檢方依程序應要逮捕，送回嘉義地檢署，嘉檢再依原傳票發監，但中檢為此須派車將人載回嘉義，多出行政成本，檢方同意先發監台中女監，若監所人過多，還是可能移監。

戴寧

延伸閱讀

嘉市議員戴寧台中地檢報到 如願移監台中女監 因人設事？

戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

嘉市議員戴寧判5年半定讞 申請移中監執行被嘉檢駁回

相關新聞

當人頭買股…友達收購凌華爆內線交易 驚見混障綜藝團長劉銘涉入

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華董座劉鈞找來親大哥、混障綜藝團長劉銘當人頭買股，分...

持刀當街殺害妻子、小姨 土城男依家暴殺人罪起訴

新北市土城區上月7日發生曾有家暴前科的謝姓男子，因家暴保護令遷怒張姓妻子，在法院開完庭後，開車撞倒騎機車的張姓妻子及小姨...

友達收購凌華爆內線交易 大愛電視劇名演員劉銘30萬交保

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華大股東劉凱找來親兄妹當人頭買股，分別獲利近百萬元；...

友達收購凌華股票涉內線交易 凌華董座親友、工程師、股東獲利百萬

面板大廠友達光電2020年公開收購工業電腦廠凌華科技（6166）股票，事隔5年傳出疑有內線交易，凌華劉姓董座親戚、楊姓工...

陳佩琪的筆錄去哪了？檢察官：未列證據清單 她還有另案在偵辦

台北地方法院今審理京華城案，威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰說，起訴書中有引用柯妻陳佩琪的證詞，但案卷中卻沒有筆錄，檢...

控檢如網軍 柯文哲：再關要變曼德拉

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城等案，昨天傳喚「博弈教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰興業策略長黃海清作證。柯批再開庭會變「搞笑劇」，另批檢察官像「四叉貓」與網軍，「再關下去我就變成曼德拉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。