賣油給北韓 前綠委之子判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

新加坡籍商人郭基承（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，美國懸賞五百萬美元通緝；台灣商人陳詩煥、民進黨前立委黃仁杼次子黃崇瑋涉嫌與郭合作，交付五千公噸汽、柴油給北韓，高雄地方法院依資恐防制法，判黃男二年四月、陳男一年十月徒刑，可上訴。

黃仁杼曾任多屆桃園縣議員，二○二○年補選當選立委，爭取連任失利後淡出政壇，綽號「土司」的黃崇瑋為黃仁杼次子，在桃園經營融資公司。

判決指出，二○一九年七月間，黃崇瑋透過郭基承以五十八萬美元購買聖克里斯多福籍油輪「ＳＥＡ ＰＲＩＭＡ（Ｓ輪）」，將該輪過戶至成立的空殼公司名下。

同年九月，郭基承旗下油輪「嬉皮四十七」行駛至台中港，在港內裝載二九二五公噸柴油，原訂出口至南韓蔚山港，但在黃海海域將柴油接駁至Ｓ輪上，Ｓ輪再將該批柴油轉駁給聯合國監控的北韓油輪「ＳＡＥ ＢＹＯＬ」。同年十一月間，Ｓ輪再次駛入北韓港口，將船上油品卸載至被聯合國制裁北韓油輪上，全被美國監控衛星拍下。

調查局追查時，陳詩煥、黃崇瑋知道遭盯上，嚇到不敢回家，躲在住家附近菜園及汽車旅館，最後仍被查獲。

法審理時，陳詩煥坦承參與海峽中線駁油，黃崇瑋辯稱僅同意出借營運資金給陳詩煥等人，未參與海上油品買賣。

但黃崇瑋旗下的朱姓員工證稱，與黃崇瑋確實經營海峽中線駁油。

法官認定黃崇瑋、陳詩煥等人違反聯合國協議，非法駁油給北韓，依資恐防制法直接為制裁名單提供財物罪論處。

黃崇瑋判二年四月，犯罪所得一九八四萬元沒收，量刑最重；陳詩煥判一年十月，朱男判二年一月，另三名被告判七月至一年二月不等徒刑。

北韓 聯合國

