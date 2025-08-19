聽新聞
當街殺妻、妻妹 土城家暴男起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

家暴前科謝姓男子，因張姓妻子聲請保護令，上月七日到法院開完庭後，開車撞倒騎機車的妻子及小姨，光天化日持主廚刀和球棒殘殺兩女。新北地檢署昨依家庭暴力殺人罪起訴謝男，全案將由國民法官審理。

四十六歲謝男與四十二歲張姓妻子結婚十一年並育有兩女，謝婚後住在女方家中，工作不穩定，案發前已待業近兩年，女方後期忍無可忍，雙方口角不斷，娘家不斷苦勸張女早點離開，謝男認為被看不起，加深心中怨恨。

今年五月十七日深夜，雙方再度於土城住處激烈爭吵，謝男出手攻擊，造成張女左眼角、左耳擦傷、瘀青，張女報警求助，並向法院聲請保護令，兩人先行分居，謝男搬回屏東老家。

六月廿五日，新北地方法院核發暫時保護令，謝男案發前一天下午一時許，再度與張女衝突，經女方報警將謝男依違反保護令移送地檢署，檢察官認為當下雙方無激烈爭吵，男方未出現暴力行為，將謝男請回。

案發當天上午，雙方就普通保護令核發一事前往新北地院家事庭開庭，張妹陪同姊姊前往。謝男開完庭先行離去，竟提前返回土城原住處附近，刻意保持保護令限定距離之外，在張女習慣行經路線上徘徊，攔截到張女姊妹，雙方再度激烈口角。

張女與妹妹騎機車離去，謝男一路飛車追逐，直接駕車撞倒兩姊妹，再持主廚刀和鋁製短球棒下車，先朝張妹猛刺至少三刀，接著向上前救妹的張女頸部、左手臂及左胸連刺至少七刀，持球棒重擊張女頭部三下，導致張女姊妹均因大量出血而死。

家暴 殺人案

