控檢如網軍 柯文哲：再關要變曼德拉

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲（左）涉京華城等案，昨天傳喚「博弈教父」陳盈助機要邱清章作證，並提訊在押的柯文哲。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城等案，昨天傳喚「博弈教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰興業策略長黃海清作證。柯批再開庭會變「搞笑劇」，另批檢察官像「四叉貓」與網軍，「再關下去我就變成曼德拉」。

身兼「福添福基金會」執行董事的邱清章證稱，和柯競總主任周芳如交情不錯，周女二○二二年聯絡他表示要為柯募款，他想到柯是台大醫生，陳盈助對台大醫院有特殊情感，私下找陳談，陳同意捐三百萬元。

邱說捐錢時周女帶他上市長室，他把裝錢袋子放在茶几上，柯當時在健身、騎腳踏車，因與柯不熟兩人沒對話，他待了幾分鐘，柯有說謝謝。

陳志銘則針對都發局簽公告公展公文寫「奉交下」作證，檢方認為與柯急交辦陳情案有關，但陳說那是承辦人個人用語習慣，依交辦單蓋「辛章」研判，公文未經過市長，都發局可能誤會柯的意思。

黃海清作證說，透過基隆市副市長邱佩琳聯繫，二○二二年請成昌公司捐卅萬元給民眾黨桃園市長候選人賴香伶，鏡週刊報導和泰興業捐四十萬元，他與前會長蘇一仲被偵訊時，想到多出來十萬可能是要贊助民眾黨租公務車用。

審判長江俊彥准柯文哲對證詞評價，柯說檢方偵查讓國人以為捐款給民眾黨是危險的、要上法庭被羞辱，「不然怎麼一個個抓過來問」、「難道民進黨比我們乾淨？」陳述時柯拿麥克風的手在發抖。

他說檢察官林俊言問過這麼多公務員竟敢「掀起」這件案子，另批主任檢察官林俊廷「怎麼像四叉貓一樣、像網軍一樣？」他已經被關了一年「再關下去我就變成曼德拉了」、「再關一、兩、三個月又有什麼關係！」

柯文哲指出，後面開庭應會很「搞笑」、會變成「搞笑劇」；他辦演唱會說是公益侵占，賣紀念品、找邱復生（台開董事長）幫忙做網站也說是公益侵占「後面開庭真的會很搞笑」。

林俊廷表示，邱清章、黃海清證詞證明隨身碟「工作簿」Excel檔案柯內帳紀錄確實是金錢，單位「萬元」，檔案扣案時即具證據能力，檔案上「時間」欄不符應是柯記帳習慣問題。

柯文哲的律師蕭奕弘指出，政治人物發展第三勢力辛苦，柯文哲都將錢用在適當地方，工作簿Excel檔記載不真實，且未作數位採證，不具證據能力。