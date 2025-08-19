快訊

同行勸別抽菸反遭踹倒、被車輾斃 肇事運將不和解稱「沒有錢」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

計程車司機林堅正不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方口角，孫遭林踹倒在地，因躺在路中，遭路過汽車輾斃，新北地院國民法官庭依違背義務之遺棄罪判林8年徒刑，另依傷害罪判3月得易科罰金之刑。檢方認為林的行為應該是傷害致死，一審卻被割裂為2個行為，提上訴，台灣高等法院今行準備程序，告訴代理人表示，若二審認同檢方見解，量刑應從重。

林堅正現在工地當粗工，月薪約3至4萬元。法官詢問林是否有與被害人和解？他直截了當地說「沒有」，法官詢問「為什麼？」他答稱「因為沒有錢」。

林堅正2023年11月14日晚上8點將車停在新北市板橋區大觀路3段路邊，坐在車上邊抽菸邊與同車女性友人聊天，同車行但不認識的孫姓男子（54歲）路過，以維護車行形象為由，制止林在車內抽菸，兩人一言不合大打出手。

林用腳踹孫的肚子，孫倒臥在車道上，林再猛力踢踹孫的頭部，孫無法起身，且當時孫已酩酊大醉。車上的女性友人為阻止衝突，連忙將林拉到路邊，此時胡姓女子（過失致死獲緩起訴）駕駛的轎車駛來，不偏不倚輾過孫的頭部、胸部，孫雖送醫急救，仍回天乏術。

新北地院認為孫遭林堅正踹倒、臥在車道上無法起身，屬無自救能力之人，林在法律上負有保護義務，卻因一時氣憤，遺棄無自救能力之人，放任孫倒臥車道，也未採取任何保護措施，害對方旋即被輾斃。林雖符合自首規定，但一審考量他於案發後先駕車離開，經人撥打電話要求才返回現場，又有湮滅證據的舉動，難認是真心悔悟，且案發後未積極與死者家屬和解、賠償，國民法官庭認為不應減刑。

因新北地檢署起訴的罪名是傷害致死，但一審認為林堅正的行凶過程被胡姓女駕駛中斷，改以違背義務之遺棄罪、傷害罪處斷，檢方上訴。

高院今行準備程序，林堅正對檢方上訴無意見，辯護律師則認為孫躺在車道期間過了15台車，且2分鐘後才被輾斃，非林傷害致死。

法官表示，本件的爭議在於因果關係，告訴代理人尊重法院認事用法，但如果高院認同檢方的見解，因傷害致死的嚴重程度較遺棄致死高，惡性更重大，若成立傷害致死，希望合議庭從重量刑。法官諭知10月22日審理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

計程車司機林堅正於不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方口角，孫遭林踹倒在地，躺在路中，遭路過汽車輾斃。記者王宏舜／攝影
