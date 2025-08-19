快訊

美股早盤／英特爾雙喜臨門「股價暴漲逾11%」 台積電ADR下挫

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

聽新聞
0:00 / 0:00

當人頭買股…友達收購凌華爆內線交易 驚見混障綜藝團長劉銘涉入

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華董座劉鈞找來親大哥、混障綜藝團長劉銘當人頭買股，分別獲利近百萬元；調查局新北市調查處今搜索約談劉鈞等9名被告，劉銘稍早移送台北地檢署複訊；另外，工程師楊朝棟30萬元交保。

劉銘年幼罹患小兒麻痺，不良於行，他克服身體障礙，成為主持人，早年在警察廣播電台主持18年，現任復興廣播電臺、大愛電視台主持人，透過節目對於身心障礙人士進行藝術教育推廣，貢獻良多。

劉銘也是知名混障綜藝團長，人稱「劉老師」，該團是群身障者用表演來證明自己的努力，透過表演和演講，傳遞另一種生命教育，成為台灣數一數二的表演團體，每年演出逾百場，名氣不小；劉銘有次率團前往新竹監獄演出時，有受刑人深受激勵，因此成為該團志和劉銘的鐵粉。

據調查，友達光電 2020年2月5日宣布，將公開收凌華股權5%至30%，以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，用以拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，友達、凌華當天均發布重訊。

檢調掌握，劉鈞疑似將利多消息洩露給劉銘等親友，再用自家人人頭帳戶買賣凌華股票，分別獲利數十萬元，累計獲利逾百萬元；楊朝棟及胡姓股東身為凌華內部人，趁掌握利多消息買賣股票，分別獲利逾1百萬元。

國內知名混障綜藝團長劉銘涉內線交易遭檢調約談。記者張宏業／攝影
國內知名混障綜藝團長劉銘涉內線交易遭檢調約談。記者張宏業／攝影
工程師楊朝棟涉內線交易交保30萬元。記者張宏業／攝影
工程師楊朝棟涉內線交易交保30萬元。記者張宏業／攝影

友達 凌華 內線交易

延伸閱讀

友達收購凌華涉內線交易 凌華：對財務業務並無重大影響

友達收購凌華股票涉內線交易 凌華董座親友、工程師、股東獲利百萬

凌華股東、工程師涉內線交易 檢調約談11人

凌華、宸曜自動化展上秀

相關新聞

當人頭買股…友達收購凌華爆內線交易 驚見混障綜藝團長劉銘涉入

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華董座劉鈞找來親大哥、混障綜藝團長劉銘當人頭買股，分...

持刀當街殺害妻子、小姨 土城男依家暴殺人罪起訴

新北市土城區上月7日發生曾有家暴前科的謝姓男子，因家暴保護令遷怒張姓妻子，在法院開完庭後，開車撞倒騎機車的張姓妻子及小姨...

友達收購凌華股票涉內線交易 凌華董座親友、工程師、股東獲利百萬

面板大廠友達光電2020年公開收購工業電腦廠凌華科技（6166）股票，事隔5年傳出疑有內線交易，凌華劉姓董座親戚、楊姓工...

陳佩琪的筆錄去哪了？檢察官：未列證據清單 她還有另案在偵辦

台北地方法院今審理京華城案，威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰說，起訴書中有引用柯妻陳佩琪的證詞，但案卷中卻沒有筆錄，檢...

彰化鹿港農會理事選舉「廢票之爭」大逆轉 法院判一理事當選無效

彰化縣鹿港鎮農會今年2月的理事選舉時，出現廢票爭議，呂姓候選人提告指其中一張選票並非廢票，卻被認定為廢票，否則他和陳姓候...

證券商公會名譽理事長賀鳴珩追財產被訴違反個資法 可望無罪確定

曾任元大證券董事長的賀鳴珩與外甥女黃吉珍有民事糾紛，台北地院判黃女應將名下中華電信股份40萬5000股移轉予賀，賀為確認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。