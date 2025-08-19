當人頭買股…友達收購凌華爆內線交易 驚見混障綜藝團長劉銘涉入

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華董座劉鈞找來親大哥、混障綜藝團長劉銘當人頭買股，分別獲利近百萬元；調查局新北市調查處今搜索約談劉鈞等9名被告，劉銘稍早移送台北地檢署複訊；另外，工程師楊朝棟30萬元交保。

劉銘年幼罹患小兒麻痺，不良於行，他克服身體障礙，成為主持人，早年在警察廣播電台主持18年，現任復興廣播電臺、大愛電視台主持人，透過節目對於身心障礙人士進行藝術教育推廣，貢獻良多。

劉銘也是知名混障綜藝團長，人稱「劉老師」，該團是群身障者用表演來證明自己的努力，透過表演和演講，傳遞另一種生命教育，成為台灣數一數二的表演團體，每年演出逾百場，名氣不小；劉銘有次率團前往新竹監獄演出時，有受刑人深受激勵，因此成為該團志和劉銘的鐵粉。

據調查，友達光電 2020年2月5日宣布，將公開收凌華股權5%至30%，以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，用以拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，友達、凌華當天均發布重訊。

檢調掌握，劉鈞疑似將利多消息洩露給劉銘等親友，再用自家人人頭帳戶買賣凌華股票，分別獲利數十萬元，累計獲利逾百萬元；楊朝棟及胡姓股東身為凌華內部人，趁掌握利多消息買賣股票，分別獲利逾1百萬元。