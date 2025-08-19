快訊

持刀當街殺害妻子、小姨 土城男依家暴殺人罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區上月7日發生曾有家暴前科的謝姓男子，因家暴保護令遷怒張姓妻子，在法院開完庭後，開車撞倒騎機車的張姓妻子及小姨，在光天化日持刀殺害2女，新北地檢署今依家庭暴力殺人罪起訴謝男，全案將由國民法官進行審理。

檢警查出，待業已久的謝男與妻子間因經濟因素，近年來口角不斷，今年5月中旬，男方出現肢體暴力打傷張女眼角，張女為此向警方求助並向法院聲請保護令，兩人先行分居。

今年6月25日，新北地院先行核發暫時保護令，謝男於案發前一天返回土城2人原住處收拾個人物品，過程中摔壞存錢筒，張女報警將謝男依涉嫌違反保護令移送檢方，檢察官認為雙方並無激烈爭吵，男方也未出現暴力行為，將謝男請回。

案發當天上午，雙方前往新北地院家事庭，就普通保護令核發一事開庭，不料開完庭先行離去的謝男，提前返回土城原住處堵張女，雙方爆發激烈爭吵後，張女與妹妹騎乘機車離去，謝男一路飛車追逐，最後撞倒兩姊妹當街行凶。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市土城家暴男謝文雄涉嫌光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子今遭新北檢起訴。圖／民眾提供
新北市土城家暴男謝文雄涉嫌光天化日當街持刀殺害妻子和小姨子今遭新北檢起訴。圖／民眾提供

