持刀當街殺害妻子、小姨 土城男依家暴殺人罪起訴

新北市土城區上月7日發生曾有家暴前科的謝姓男子，因家暴保護令遷怒張姓妻子，在法院開完庭後，開車撞倒騎機車的張姓妻子及小姨，在光天化日持刀殺害2女，新北地檢署今依家庭暴力殺人罪起訴謝男，全案將由國民法官進行審理。

檢警查出，待業已久的謝男與妻子間因經濟因素，近年來口角不斷，今年5月中旬，男方出現肢體暴力打傷張女眼角，張女為此向警方求助並向法院聲請保護令，兩人先行分居。

今年6月25日，新北地院先行核發暫時保護令，謝男於案發前一天返回土城2人原住處收拾個人物品，過程中摔壞存錢筒，張女報警將謝男依涉嫌違反保護令移送檢方，檢察官認為雙方並無激烈爭吵，男方也未出現暴力行為，將謝男請回。

案發當天上午，雙方前往新北地院家事庭，就普通保護令核發一事開庭，不料開完庭先行離去的謝男，提前返回土城原住處堵張女，雙方爆發激烈爭吵後，張女與妹妹騎乘機車離去，謝男一路飛車追逐，最後撞倒兩姊妹當街行凶。

