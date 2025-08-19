聽新聞
0:00 / 0:00
友達收購凌華股票涉內線交易 凌華董座親友、工程師、股東獲利百萬
面板大廠友達光電2020年公開收購工業電腦廠凌華科技（6166）股票，事隔5年傳出疑有內線交易，凌華劉姓董座親戚、楊姓工程師、胡姓股東等人得知利多消息涉內線交易，分別獲利逾百萬元。台北地檢署今兵分13路搜索約談劉姓董座等9名被告、2名證人，稍早楊姓工程師遭移送複訊，不發一語。
友達光電 2020年2月5日宣布，將公開收凌華股權5%至30%，以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，用以拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，友達、凌華當天均發布重訊。
檢調掌握，劉姓董座疑似將利多消息洩露給親友，親友涉用家人的人頭帳戶買賣凌華股票，分別獲利數十萬元，累計獲利逾百萬元，劉姓董座被列為被告約談；楊姓工程師及胡姓股東身為凌華內部人，涉嫌得知利多消息後買賣股票，分別獲利逾1百萬元。
台北地檢署今指揮調查局新北市調查處，依證券交易法第171條第1項第1款內線交易罪嫌，兵分13路搜索劉姓董事長等12人的住居所及凌華公司辦公位置，通知劉姓董事長、楊姓工程師、胡姓股東、劉董親戚等9名被告、2名證人到案釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言