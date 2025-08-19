快訊

彰化鹿港農會理事選舉「廢票之爭」大逆轉 法院判一理事當選無效

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港農會今年2月的理事選舉時，出現廢票爭議，呂姓候選人提告指其中一張選票並非廢票，卻被認定為廢票，否則他和陳姓候選人為同票，應再抽籤，彰化地方法院審理後判決該選票為有效票，改判陳女當選無效，此結果是否會再影響到農會理事會合法性，倍受地方關注。

判決書指出，呂姓理事候選人指出，在今年農會理事選舉中，選票是以人字章圈選，其中有一張票圈了包括他的4個人，但該選票在鄭姓候選人欄位沾有紅色印記，應是不小心沾到印泥的汙損，但卻被認定為無效票。

呂男主張，若該張選票是有效票，他即和陳姓候選人同票，依農會選舉罷免法第29條規定應以抽籤定當選人，但農會逕自認定是無效票，因此陳女勝他一票，鹿港農會在未抽籤前逕認定陳女當選，所以他主張該選票是有效票，陳女未經抽籤應屬當選無效。

鹿港農會及陳女認為，該張廢票圈選5人，不符合農會選舉罷免辦法第27條規定，所以該選票整張無效。

不過法官採取原告說詞，認為該選票本已圈選包括呂男等4人，鄭姓候選人欄位沾有紅色印記很像是投票人手持選票時不小沾到印泥的指紋，顯見投票人並非故意使其汙穢而成為廢票，因此屬於有效票，所以在二人同票時未經抽籤定當選人，判定陳女當選無效。

由於農會理事席次影響到理事長選舉，和總幹事遴選，今年農會選舉後，鹿港農會由趙茂森擔任理事長，但前總幹事梁竣傑以一票之差，未獲續聘。在今年6月第二輪重新遴聘作業中，前農會理事長張家堂兒子張恒源即以一票險勝，獲聘為總幹事，如今一名理事席次又生變數，地方關注。

鹿港鎮農會表示，將會在收到判決書後再討論是否上訴。彰化縣政府農業處表示，依據農會選罷法規定，農會理事會已開會遴選出總幹事，應不會再受理事席次影響，而且若農會還要再上訴，仍得再等法院裁定後才會有結果。

鹿港鎮農會今年2月的理事選舉時，出現廢票爭議，彰化地方法院審理後判決該選票為有效票，改判理事陳女當選無效。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮農會今年2月的理事選舉時，出現廢票爭議，彰化地方法院審理後判決該選票為有效票，改判理事陳女當選無效。記者林宛諭／攝影

