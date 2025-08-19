快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪的筆錄去哪了？檢察官：未列證據清單 她還有另案在偵辦

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地方法院今審理京華城案，威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰說，起訴書中有引用柯妻陳佩琪的證詞，但案卷中卻沒有筆錄，檢方回應，陳佩琪證詞未列入證據清單，是因檢察官還在另案偵辦中。

徐履冰表示，起訴書「證據及所犯法條」欄引用陳佩琪2024年11月7日在檢方接受偵訊的筆錄，陳佩琪回答查扣的USB隨身碟是柯文哲在使用，裡面有什麼資料她不知道。

徐履冰說，這個月4日已具狀向法院聲請調閱筆錄，但未獲回應，徐還表示，陳佩琪的證詞辯方如果沒有看到，就無從對證據能力和證明力表示意見。

檢方表示，陳佩琪的筆錄經了解是還有另案偵查中，而隨身碟是誰在使用，爭議已在審理期間獲得釐清，如果法院認為有調取必要，可向檢方函詢，由偵查檢察官決定是否提供。

柯文哲的律師鄭深元說，聲押柯文哲檢方以陳佩琪是重要證人、可能與柯勾串作為理由，至今8個月卻交不出陳佩琪的筆錄「可見理由只是為了押人」。

鄭深元說，檢察官捏著陳佩琪的筆錄，是要辦她財產來源不明罪，視審理狀況再決定要不要拿出來偵辦，與搜索鼎越開發、約談共犯朱亞虎、陳俊源一樣「都在對證人施壓」，要求法官制止檢方挾偵辦優勢施壓證人、隱匿證據。

柯文哲另一名律師陸正義說，刑事訴訟法規定案子起訴時，應將卷宗及證物送交法院「這是硬規定」，檢察官沒有裁量的空間。

審判長江俊彥表示，如果辯方認為有調取必要，可具狀向法院聲請，不過，因檢方已聲稱筆錄涉及偵查中另案，法院不宜主動依職權調取。

民眾黨前主席柯文哲（中）涉京華城等案上午在台北地方法院審理。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）涉京華城等案上午在台北地方法院審理。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案上午在台北地方法院審理，威京集團總裁沈慶京（圖）出庭，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案上午在台北地方法院審理，威京集團總裁沈慶京（圖）出庭，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
柯文哲的妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照
柯文哲的妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照

證據 鼎越 律師 陳佩琪 柯文哲 檢察官 京華城案

延伸閱讀

京華城案再開庭 今傳喚陳邱清章等人作證

陳佩琪失控後「旁聽權」未被沒收 柯文哲案今再開庭法警值庭如常

遭陳佩琪指早就計畫構陷柯文哲 監院：糾正案都有明確事證

影／蘇偉碩指民進黨獵殺柯文哲 陳佩琪泣訴要去天安門抗議

相關新聞

陳佩琪的筆錄去哪了？檢察官：未列證據清單 她還有另案在偵辦

台北地方法院今審理京華城案，威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰說，起訴書中有引用柯妻陳佩琪的證詞，但案卷中卻沒有筆錄，檢...

友達收購凌華股票涉內線交易 凌華董座親友、工程師、股東獲利百萬

面板大廠友達光電2020年公開收購工業電腦廠凌華科技（6166）股票，事隔5年傳出疑有內線交易，凌華劉姓董座親戚、楊姓工...

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉了

台北地方法院審理京華城案，今傳喚和泰大金執行長黃海清作證。黃稱，在基隆市副市長邱佩琳聯繫下，請成昌公司捐款30萬元，有1...

彰化鹿港農會理事選舉「廢票之爭」大逆轉 法院判一理事當選無效

彰化縣鹿港鎮農會今年2月的理事選舉時，出現廢票爭議，呂姓候選人提告指其中一張選票並非廢票，卻被認定為廢票，否則他和陳姓候...

證券商公會名譽理事長賀鳴珩追財產被訴違反個資法 可望無罪確定

曾任元大證券董事長的賀鳴珩與外甥女黃吉珍有民事糾紛，台北地院判黃女應將名下中華電信股份40萬5000股移轉予賀，賀為確認...

女大生當小老師…男大生諷牝雞司晨、用狗暗喻是男教授忠僕 她提告求償

1名女大學生擔任課程小老師，男同學因被催繳作業，在寄交作業的電子郵件中，提及「教授的狗和學分的狗，兩種狗要當哪種」、「用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。