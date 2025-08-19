陳佩琪的筆錄去哪了？檢察官：未列證據清單 她還有另案在偵辦

台北地方法院今審理京華城案，威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰說，起訴書中有引用柯妻陳佩琪的證詞，但案卷中卻沒有筆錄，檢方回應，陳佩琪證詞未列入證據清單，是因檢察官還在另案偵辦中。

徐履冰表示，起訴書「證據及所犯法條」欄引用陳佩琪2024年11月7日在檢方接受偵訊的筆錄，陳佩琪回答查扣的USB隨身碟是柯文哲在使用，裡面有什麼資料她不知道。

徐履冰說，這個月4日已具狀向法院聲請調閱筆錄，但未獲回應，徐還表示，陳佩琪的證詞辯方如果沒有看到，就無從對證據能力和證明力表示意見。

檢方表示，陳佩琪的筆錄經了解是還有另案偵查中，而隨身碟是誰在使用，爭議已在審理期間獲得釐清，如果法院認為有調取必要，可向檢方函詢，由偵查檢察官決定是否提供。

柯文哲的律師鄭深元說，聲押柯文哲檢方以陳佩琪是重要證人、可能與柯勾串作為理由，至今8個月卻交不出陳佩琪的筆錄「可見理由只是為了押人」。

鄭深元說，檢察官捏著陳佩琪的筆錄，是要辦她財產來源不明罪，視審理狀況再決定要不要拿出來偵辦，與搜索鼎越開發、約談共犯朱亞虎、陳俊源一樣「都在對證人施壓」，要求法官制止檢方挾偵辦優勢施壓證人、隱匿證據。

柯文哲另一名律師陸正義說，刑事訴訟法規定案子起訴時，應將卷宗及證物送交法院「這是硬規定」，檢察官沒有裁量的空間。

審判長江俊彥表示，如果辯方認為有調取必要，可具狀向法院聲請，不過，因檢方已聲稱筆錄涉及偵查中另案，法院不宜主動依職權調取。