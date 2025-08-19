女大生當小老師…男大生諷牝雞司晨、用狗暗喻是男教授忠僕 她提告求償

1名女大學生擔任課程小老師，男同學因被催繳作業，在寄交作業的電子郵件中，提及「教授的狗和學分的狗，兩種狗要當哪種」、「用牝雞司晨來說你嗎」等話，女學生為此患憂鬱症、飲食障礙症就醫而提告求償。法官審理後，判決男學生要支付醫藥費及精神慰撫金2萬元。全案可上訴。

女學生起訴指出，她和被告的男同學修習同一門通識課程，她擔任「小老師」，協助教授收受學生錄音作業報告傳給教授。去年11月14日男同學未錄製錄音作業報告，當面詢問她如何補救。她告知要重新製作，男同學心生不悅離開。

3天後，女學生開啟電子信箱，發現男同學2天前有寄電子郵件給她，郵件內容有提及教授的狗和學分的狗，「兩種狗要當哪種？都當的話何止不衝突，重疊部分還超高咧」等謾罵文字。夾帶的錄音檔案命名「11月15日下午2點19分」，男學生錄音檔案中說，「小老師啊，要用牝雞司晨來說你嗎？這是個罵女生的詞沒有錯」等話。

女學生認為男同學用文字、言語貶低她的人格，學校召開性平會也認定構成性騷擾。她還因此就醫，患有憂鬱症，決定依民法向男學生求償醫療費用650元、精神慰撫金9萬元。

被告的男學生抗辯，他寄送電子郵件及錄音檔涉及毀損女同學，檢察官處分不起訴。郵件主旨及內容做不一致安排，讓女學生或教授黃駿點開前，即預知內容不只有作業內容。女學生擅自開啟電子郵件產生厭惡，應自負責任。

男學生說，電子郵件內容有記載，如果信和錄音還要傳給教授，那就太好等話，可證他對於女學生是否要傳給教授並無絕對把握。女學生明知郵件及錄音檔有害於黃授對女學生的評價，仍轉傳而完成自我貶損，更應自負責任。

男學生還指女同學協助教授收受轉傳課程作業，源於女同學與教授間違反公序良俗契約，意指女同學擔任小老師，可代教授監考時觀看其他同學答題，並於充分準備後延後考試。女同學可隨時撤銷檔案，LINE對話紀錄也顯示教授未表明聽過錄音檔，若有也僅教授1人聽過，難謂女同學有何名譽損失。教授指示女同學點聽錄音檔，女同學倘有損害，也應向教授求償。

男學生說，電子郵件內容中有關教授的狗和學分的狗等話，是嘲諷女同學成為教授的忠僕而汲汲於學分，批判教授設計小老師制度有違教師倫理，並善意勸阻女同學若擔任性別意識低落的教授課程小老師，為坐實牝雞司晨之舉。牝雞司晨並非貶義，他無謾罵原告之意。縱有女同學縱認為的貶義，也請法官審酌賠償金額，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，男學生提及兩種狗要當哪種？要用牝雞司晨來說你嗎？這是個罵女生的詞沒有錯等內容，均有貶抑女學生人格尊嚴的意思。女學生主張因被開騷擾、辱罵，致情緒低落有自殘行為，並罹患憂鬱症及飲食障礙，也有提出醫院證明文件，認定屬實。

法官說，面對是否認為這次事件導致女學生憂鬱症加重的原因，男學生曾自陳，「不要說是加重，而是觸發，我們是有一定的責任」等話，可見男學生有不法侵害女同學心理健康侵權行為，女學生請求醫藥費有依據，男學生應賠償650元。

女學生求償精神慰撫金部分，法官指須以人格權遭遇侵害，使精神受有痛苦為必要條件。女學生因男學生侵權行為產生憂鬱症，確有受精神上的痛苦。審酌侵權行為態樣、情節、對原告所生影響，暨衡量兩造資力，女學生請求慰撫金以2萬元為適當。