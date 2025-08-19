批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉了

台北地方法院審理京華城案，今傳喚和泰大金執行長黃海清作證。黃稱，在基隆市副市長邱佩琳聯繫下，請成昌公司捐款30萬元，有10萬元捐款疑與租車有關；柯評價證詞時，嚴辭批判檢方配合鏡週刊辦案，情緒激動到持麥克風的手在發抖。

柯文哲表示，偵查檢察官林俊言問過這麼多公務員，竟還敢「掀起」這件案子，點名公訴主任檢察官林俊廷是「被誤會為林俊言的弟弟的人」，還辱林俊廷，「你怎麼像四叉貓一樣、像網軍一樣」，柯說，這一套他非常熟悉。

柯文哲表示，檢方的偵查讓全國人以為捐款給民眾黨是危險的、要上法庭被羞辱的「不然怎麼一個個抓過來問」，柯說「難道民進黨比我們乾淨嗎？」

柯文哲說到一半，林俊廷與團隊檢察官陳思荔、廖彥鈞表示風度，保持沈默，不過，柯是被告身分，卻忽以「上駟對下駟」口吻說「抬頭看我！」然後繼續發表意見。

柯文哲質問3名公訴檢察官「林俊言這樣子起訴，你們同意嗎？」又表示要明明白白地跟檢察官說，他已經被關了一年，「再關下去我就變成曼德拉了」、「再關一、二、三個月又有什麼關係！」

柯文哲對「鏡週刊」念茲在茲，稱他很明白3名公訴檢察官不能決定辦週刊，「這要去問你們的後面，或者後面的後面」；柯說，這是標準的檢察官勾結媒體淪為政治打手，「我諒你們也不敢辦」，「不然你們衣服脫掉去跟王俊力（台北地檢署檢察長）講啊！」，柯說，鏡週刊這樣搞，檢方都不敢處理。

關於黃海清作證，林俊廷說，黃海清請成昌公司捐款30萬元，但經理人邱佩琳未告知錢出自黃海清或是成昌，柯才記下「姓名」蘇一仲，證明柯的內帳記錄確實是金錢，且單位為「萬元」，隨身碟「工作簿」Excel檔案搜索扣案即具證據能力，更有高證明力。

柯的律師蕭奕弘說，檢方辦案有客觀義務，依黃海清證言「工作簿」並不真實，且隨身碟扣案並未直接作數位採證「隔了12天」，沒有證據能力。

審判長江俊彥庭末曉諭柯文哲有什麼話要在法庭說，禁見被告退庭時說的話法警可制止「不要造成法警戒護的壓力」，柯竟回江「法警有九成都是柯粉！」