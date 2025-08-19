金門議員許玉昭詐領助理費案 法院一審重判4年徒刑

金門地方法院今日宣判金門縣議員許玉昭與其助理陳翠琴涉貪案，兩人因利用議員公費助理制度浮報、詐領薪資等行為遭判刑，法院認定，許玉昭自2003年至2021年間，虛設或浮報助理名單，詐領補助費用共計232萬9845元，判處許玉昭有期徒刑4年，褫奪公權5年，詐領公費助理補助232萬9845元沒收，全案仍可上訴。

判決書指出，許玉昭長期擔任縣議員，明知公費助理補助應實際聘任並支付薪資，卻仍以親友或助理名義，出具聘書、身分證及帳戶資料向縣議會申請補助。例如，其助理許丕貞、楊許冬蜜分別於赴美期間，並未實際工作，卻持續領取助理費；另一助理陳翠琴則在托嬰中心工作期間，僅兼職處理部分事務，卻仍報領全額助理薪資。

檢方調查發現，上述補助費大多被許玉昭提領後，挪用於購買茶葉、茶點、伴手禮、防疫用品、收購家戶配酒、老酒、放款予他人、繳納房屋貸款或購置土地及支出商旅整修費用等個人用途。

法院審理認定，許玉昭與陳翠琴均於偵查中坦承犯行，並有證據佐證，依貪污治罪條例，2人行為屬利用職務機會詐取財物罪，由於許玉昭在偵查中自白並繳回全部不法所得，獲得減刑；陳翠琴則於偵查中自白，且無犯罪所得而不生自動繳交問題，加上因非公務員身分，依共犯規定減刑，並獲緩刑處分。

合議庭量刑結果為，許玉昭多次犯罪，合併應執行有期徒刑4年，褫奪公權5年，不法所得232萬9845元全數沒收。陳翠琴則判刑1年10月，褫奪公權2年，緩刑3年，並須於判決確定後6個月內支付公庫10萬元。

至於檢方另控兩人涉洗錢，法院認為，該金流僅屬詐領行為必要過程，資金流向清楚，無隱匿或層層轉匯情形，難以認定構成洗錢罪，因而未再論罪。

法官強調，許玉昭身為民意代表，卻藉由浮報助理名義詐領公帑，嚴重損害社會對議員清廉的信任，應予嚴懲；但考量二人均無前科，且已表達悔意，因此量刑時仍兼顧自首、悔過情狀。

得知此項判決，有豐富刑事案件經驗的律師就說，「判太重了！」，許玉昭在偵查中都已認罪並已繳回犯罪所得，參考其他縣市類似的案例，不法所得高出好幾倍的甚至可以透過認罪獲得緩刑，只能說「她運氣不佳」，現在剛好遇到風口浪尖。