柯文哲「奉交下」急辦京華城？市府參事：只是一般習慣用詞
台北地院審理京華城案今傳喚台北市政府參事陳志銘作證，並提解民眾黨主席柯文哲出庭詰問證人。柯被疑以「奉交下」公文急辦陳情案，不過，陳證稱「奉交下」是一般公務員簽文時習慣用詞，可能都發局以為是柯蓋的。
柯文哲的律師鄭深元表示，前副市長林欽榮曾說創設容積獎勵不合法，詢問陳志銘意見。陳表示，都市細部計畫是法律所沒有的，所以才需要送到都委會審議，法律不需要寫到細部計畫「我認為那是疊床架屋」，這種情形不止台北市有，而是全國都有。
鄭深元問都發局簽公告公展文時寫「奉交下」一事，陳志銘說，那只是承辦人員的個人用語習慣，實際上，公文只是從秘書處機要組分出去辦理、再由都發局回函，依交辦單蓋的「辛章」，可以研判未經過市長。
鄭深元再問陳志銘「奉交下」是否承辦人「狗腿」寫法？陳志銘表示，蓋章後公文交給都發局，不會經過市長，也沒有經過他。
陳志銘作證完繼續受訪表示，所謂的「「奉交下」有的人會這樣寫、有的不會這樣子寫，柯的「辛章」就是指市長秘書室機要組蓋的，市長則用正章，其他要看授權章、甲乙丙丁戊己庚辛，機要組蓋的是第8顆的「辛章」。
陳志銘解釋說，他認為都發局誤會了柯文哲的意思，以為看到柯文哲的「辛章」就是柯文哲所指示的；陳志銘指出，當公務員本來就該認真做事，表示「在這個位子上，長官給你什麼工作，就認真做」。
