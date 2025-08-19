柯文哲數獄友人數已換了9個 嗆：再開庭就變「搞笑劇」了

台北地院審理京華城案今傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提解民眾黨主席柯文哲出庭。陳志銘是柯前部屬，屬於柯「友性證人」，陳志銘證言結束，柯說「後面再開庭會變搞笑劇」。

陳志銘由柯文哲的辯護人聲請傳證，作證內容對柯較為有利，陳志銘作證結束，審判長江俊彥雖同意柯發言，但約法三章詢問柯「你要說的與證人有無關係？」後准許柯發言。

柯文哲表示「連累大家了」，接對著陳志銘說「我看你還是一直很認真做事」柯說，陳志銘是個很認真的人，另表示他在樓下的拘留室遇到一個法警，有法警跟他說不要失去對人世的熱情等。

柯文哲說，案子搞到現在變成檢察官和公務員在爭執「把我關在裡面1年了，還在討論適法性的問題」，柯說，檢察官非專業人員、非實務人員，卻在事情過了2年認定他違法。

柯文哲表示，他已經換了第9個室友，他要表達的意思是現在在「裡面（看守所）」被關這麼久人的應該很少；柯說，他已慢慢看懂這個案子，只有市府前副市長林欽榮說的和所有證人不一樣「但和林欽榮在高雄所做所為不一」、「難道所有公務員都是共犯？」