快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

龍巖2員工吸金誆「紅利10趴」他要求吐錢 更一審判龍巖免連帶

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

王姓男子控龍巖公司吳姓南區資深副總經理、龍智營業處曾姓女分處長推銷「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」，誆定期可分配投資金額10%紅利，他遂陸續購買龍巖產品，交付現金120萬、匯款900萬給曾女，詎料是非法吸金，王提告要求兩人與龍巖連帶賠償，一審判賠582萬8千元。台灣高等法院更一審今判龍巖公司不用賠償。

王姓男子2018年結識曾女，曾女推銷龍巖公司產品，並表示只要購買相當金額的產品，即可以一定額度參與由吳姓南區資深副總經理所規劃、提供的「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」，聲稱定期可分配投資金額10%作為紅利。

王陸續交付現金120萬元、匯款900萬元，但投資方案卻從2019年8月停止分配紅利，他才知道吳與曾女非法吸金，且他們利用販賣龍巖公司產品的機會而搭售投資方案，王認為這與執行龍巖公司職務有關，因此依民法第188條第1項規定，要求龍巖公司與吳、曾女連帶賠償1119萬2848元。

案經纏訟，龍巖認為這個「投資方案」並非公司產品，契約並沒有公司大小章，公司未開立收據或發票，相關金流均與龍巖無關，吳與曾女銷售的投資方案非執行職務行為，況且王姓男子仍參加投資，自身也有過失。最高法院認為不能以吳與曾女是龍巖公司的員工，就認為他們的侵權行為與執行職務銷售生前契約有關，廢棄、發回更審。

高院更一審認為，曾女雖向王稱「欲參與投資需先購入龍巖公司商品，以獲得投資額度」，但是曾女同意收受資金的資格門檻，並非投資方案本身的投資內容；王知道將投資款交給曾女，是要提供資金供吳調度墓園、塔位等使用權，並得以轉手買低賣高獲取利潤，這些調度、轉手的流程需要資金挹注週轉，才以投資方案招募資金並提供豐厚紅利，並非單純購買龍巖公司產品轉售所得，與龍巖公司的品牌形象及自身商品價值無關。

王姓男子因信任而加碼投入大筆資金，更一審認為屬私人間交易行為，與龍巖的營業範圍無關，吳透過曾女招攬王投資，已超脫龍巖銷售墓園、塔位等殯葬商品及生前服務契約範疇，兩人不法吸金屬個人犯罪行為，與執行龍巖公司職務無關，今判龍巖公司不須連帶賠償。

龍巖公司示意圖。圖／聯合報系資料照
龍巖公司示意圖。圖／聯合報系資料照

墓園 吸金 額度

延伸閱讀

哈瑪斯官員：已接受加薩新停火方案

股票型ETF 吸金229億美元

佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴

江蕙回歸飆唱23場 吸金13億成歌手天花板

相關新聞

柯文哲「奉交下」急辦京華城？市府參事：只是一般習慣用詞

台北地院審理京華城案今傳喚台北市政府參事陳志銘作證，並提解民眾黨主席柯文哲出庭詰問證人。柯被疑以「奉交下」公文急辦陳情案...

柯文哲數獄友人數已換了9個 嗆：再開庭就變「搞笑劇」了

台北地院審理京華城案今傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提解民眾黨主席柯...

戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案

無黨籍嘉市議員戴寧因詐領助理費案，被判刑5年6月確定，因戴的家屬遷居台中，為探視方便其透過律師申請移至台中女子監獄執行；...

影／陳盈助「對台大醫院有特殊情感」 邱清章：所以捐300萬給柯文哲

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證...

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署...

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

新加坡籍商人郭記成（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，台灣商人陳詩煥等人卻涉嫌與郭合作，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。