龍巖2員工吸金誆「紅利10趴」他要求吐錢 更一審判龍巖免連帶

王姓男子控龍巖公司吳姓南區資深副總經理、龍智營業處曾姓女分處長推銷「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」，誆定期可分配投資金額10%紅利，他遂陸續購買龍巖產品，交付現金120萬、匯款900萬給曾女，詎料是非法吸金，王提告要求兩人與龍巖連帶賠償，一審判賠582萬8千元。台灣高等法院更一審今判龍巖公司不用賠償。

王姓男子2018年結識曾女，曾女推銷龍巖公司產品，並表示只要購買相當金額的產品，即可以一定額度參與由吳姓南區資深副總經理所規劃、提供的「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」，聲稱定期可分配投資金額10%作為紅利。

王陸續交付現金120萬元、匯款900萬元，但投資方案卻從2019年8月停止分配紅利，他才知道吳與曾女非法吸金，且他們利用販賣龍巖公司產品的機會而搭售投資方案，王認為這與執行龍巖公司職務有關，因此依民法第188條第1項規定，要求龍巖公司與吳、曾女連帶賠償1119萬2848元。

案經纏訟，龍巖認為這個「投資方案」並非公司產品，契約並沒有公司大小章，公司未開立收據或發票，相關金流均與龍巖無關，吳與曾女銷售的投資方案非執行職務行為，況且王姓男子仍參加投資，自身也有過失。最高法院認為不能以吳與曾女是龍巖公司的員工，就認為他們的侵權行為與執行職務銷售生前契約有關，廢棄、發回更審。

高院更一審認為，曾女雖向王稱「欲參與投資需先購入龍巖公司商品，以獲得投資額度」，但是曾女同意收受資金的資格門檻，並非投資方案本身的投資內容；王知道將投資款交給曾女，是要提供資金供吳調度墓園、塔位等使用權，並得以轉手買低賣高獲取利潤，這些調度、轉手的流程需要資金挹注週轉，才以投資方案招募資金並提供豐厚紅利，並非單純購買龍巖公司產品轉售所得，與龍巖公司的品牌形象及自身商品價值無關。