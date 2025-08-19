聽新聞
0:00 / 0:00
戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案
無黨籍嘉市議員戴寧因詐領助理費案，被判刑5年6月確定，因戴的家屬遷居台中，為探視方便其透過律師申請移至台中女子監獄執行；台中地檢今上午才臨時收到囑託代執行通知，緊急火速分案處理，戴上午10點在警方陪同下到中檢報到，預計下午1點發監。
據了解，台中地檢今上午才臨時收到嘉義地檢的囑託函，要代為執行戴寧發監，中檢緊急火速分案，大約不到1個小時後戴就抵達中檢。
經查，戴寧今上午10點多在警方陪同下準時抵達台中地檢，並向執行科檢察官報到，由檢方確認其人別身分，並詢問有無意見、身體狀況等等。
戴寧態度配合，神情正常僅有一點緊張，經執行科依規定處理完流程後，戴目前已在檢方拘留室內等候，預計下午1點囚車發車，將載往台中女子監獄執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言