戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案

無黨籍嘉市議員戴寧因詐領助理費案，被判刑5年6月確定，因戴的家屬遷居台中，為探視方便其透過律師申請移至台中女子監獄執行；台中地檢今上午才臨時收到囑託代執行通知，緊急火速分案處理，戴上午10點在警方陪同下到中檢報到，預計下午1點發監。

據了解，台中地檢今上午才臨時收到嘉義地檢的囑託函，要代為執行戴寧發監，中檢緊急火速分案，大約不到1個小時後戴就抵達中檢。

經查，戴寧今上午10點多在警方陪同下準時抵達台中地檢，並向執行科檢察官報到，由檢方確認其人別身分，並詢問有無意見、身體狀況等等。