快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

無黨籍嘉市議員戴寧因詐領助理費案，被判刑5年6月確定，因戴的家屬遷居台中，為探視方便其透過律師申請移至台中女子監獄執行；台中地檢今上午才臨時收到囑託代執行通知，緊急火速分案處理，戴上午10點在警方陪同下到中檢報到，預計下午1點發監。

據了解，台中地檢今上午才臨時收到嘉義地檢的囑託函，要代為執行戴寧發監，中檢緊急火速分案，大約不到1個小時後戴就抵達中檢。

經查，戴寧今上午10點多在警方陪同下準時抵達台中地檢，並向執行科檢察官報到，由檢方確認其人別身分，並詢問有無意見、身體狀況等等。

戴寧態度配合，神情正常僅有一點緊張，經執行科依規定處理完流程後，戴目前已在檢方拘留室內等候，預計下午1點囚車發車，將載往台中女子監獄執行。

嘉義市議員戴寧今天到台中地檢署到案執行。圖／資料照片
嘉義市議員戴寧今天到台中地檢署到案執行。圖／資料照片

戴寧 監獄 嘉義

延伸閱讀

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

嘉市議員戴寧判5年半定讞 申請移中監執行被嘉檢駁回

判5年半定讞 嘉市議員戴寧申請移中監執行嘉檢駁回

台中地院驚見中國大陸籍律師！檢方正式分案…追查有無違反律師法

相關新聞

戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案

無黨籍嘉市議員戴寧因詐領助理費案，被判刑5年6月確定，因戴的家屬遷居台中，為探視方便其透過律師申請移至台中女子監獄執行；...

影／陳盈助「對台大醫院有特殊情感」 邱清章：所以捐300萬給柯文哲

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證...

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署...

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

新加坡籍商人郭記成（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，台灣商人陳詩煥等人卻涉嫌與郭合作，「...

柯文哲數獄友人數已換了9個 嗆：再開庭就變「搞笑劇」了

台北地院審理京華城案今傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提解民眾黨主席柯...

龍巖2員工吸金誆「紅利10趴」他要求吐錢 更一審判龍巖免連帶

王姓男子控龍巖公司吳姓南區資深副總經理、龍智營業處曾姓女分處長推銷「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」，誆定期可分配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。