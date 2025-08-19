影／陳盈助「對台大醫院有特殊情感」 邱清章：所以捐300萬給柯文哲
邱清章稱，他是「福添福基金會」執行董事，與陳盈助是40年朋友，和柯競總主任周芳如交情不錯「認識7、8年」；周女2022年聯絡他表示要為柯募款，但基金會無法核銷，想到柯是台大醫生，陳盈助對台大醫院有特殊情感，於是私下找陳談，陳過2天同意。
邱說，捐錢時他北上和周芳如約在台北市政府樓下，由周女帶他上市長室，他把裝錢的袋子放在茶几上，柯當時在健身、騎腳踏車，因與柯不熟兩人沒有對話，他待了幾分鐘，柯後來向他說謝謝。
邱表示，周芳如問他有柯文哲辦公室裝潢、買家具的收據要不要？他回不用，會估300萬元是與陳盈助討論決定。
邱說，陳盈助和他約喝咖啡將現金拿給他「用紙袋裝的」，他再從嘉義帶著北上；邱說，廉政官偵訊時依他與周芳如的通聯紀錄，確認拿錢給柯是2022年10月24日下午4時30分，送錢給柯時，市長室有男秘書奉茶「很確定周芳如沒有跟進市長室」。
檢察官陳思荔提示周芳如的筆錄稱邱清章在市長室曾打電話給「陳桑」，邱清章稱，他很肯定周女沒有進市長室「她可能被問怕了，才這樣說」；審判長問邱，2022年10月28日邱與周女LINE紀錄上的圖片為何？邱稱「可能是周芳如回報裝修的事」。
柯文哲的律師蕭奕弘詰問邱「交付時為何不說是陳盈助捐的？」邱說，柯、陳並不認識，而他代表「福添福基金會」、在茶几桌腳放了名片「應會自己想吧？」
主任檢察官林俊廷說，依邱清章證詞再比對柯「工作簿」Excel檔，可證工作簿記載的是真實的事，柯知道要感謝的人是陳盈助，至於檔案上「時間」欄不符應是柯的記帳習慣，但記帳仍有其邏輯性，記帳內容屬實。
蕭奕弘說，依邱的證詞，陳盈助為裝潢的事拿錢給柯，柯收到隨即轉給周芳如，周還問邱要不要收據，邱見柯時也沒有提到陳盈助；蕭說，陳盈助捐款與基隆市長謝國樑替母親林曼麗捐錢情況接近，都因「欣賞」才出錢給柯使用；蕭說，政治人物發展第三勢力辛苦，柯都將錢用適當的地方「工作簿Excel檔記載不真實」。
