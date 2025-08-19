影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署報到。嘉檢表示，囑託台中地檢代為發監。

據悉戴寧因媽媽及小孩戶籍已遷至台中，自己戶籍日前也移至台中，基於家人方便探視，15日透過律師向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行。

嘉義地檢署表示，15日有收到戴寧申請囑託代為執行申請書，但檢方於12日即送達傳票，8月15日她才遷戶籍到台中，從之前工作及生活情況看不出來她在台中有事實上的居住，認為於法不合，不予准許；如果從嘉義地檢發監會分派到高雄女子監獄執行。不過，有將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。

嘉檢表示，今天上午10時戴寧要到嘉檢到案執行，但她卻到台中地檢報到，與台中地檢確認後決定由台中地檢檢察官詢問後發監執行，上午10時50分發監台中看守所，預計發監至矯正署台中女子監獄。