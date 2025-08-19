快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署報到。嘉檢表示，囑託台中地檢代為發監。

據悉戴寧因媽媽及小孩戶籍已遷至台中，自己戶籍日前也移至台中，基於家人方便探視，15日透過律師向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行。

嘉義地檢署表示，15日有收到戴寧申請囑託代為執行申請書，但檢方於12日即送達傳票，8月15日她才遷戶籍到台中，從之前工作及生活情況看不出來她在台中有事實上的居住，認為於法不合，不予准許；如果從嘉義地檢發監會分派到高雄女子監獄執行。不過，有將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。

嘉檢表示，今天上午10時戴寧要到嘉檢到案執行，但她卻到台中地檢報到，與台中地檢確認後決定由台中地檢檢察官詢問後發監執行，上午10時50分發監台中看守所，預計發監至矯正署台中女子監獄。

嘉檢與台中地檢聯繫後認為，當事人願意到案執行，盡量在法規允許的範圍內予以協助，發監執行處所尊重矯正署。

嘉義市議員戴寧今天到台中地檢署到案執行。圖／資料照片
嘉義市議員戴寧今天到台中地檢署到案執行。圖／資料照片
嘉義地檢署主任檢察官江金星説明戴寧到案執行。 記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署主任檢察官江金星説明戴寧到案執行。 記者李宗祐／攝影

戴寧 嘉義 監獄

延伸閱讀

「造山者」觀影交流 新竹地檢：台灣科技產業需要「護山者」

嘉市議員戴寧判5年半定讞 申請移中監執行被嘉檢駁回

判5年半定讞 嘉市議員戴寧申請移中監執行嘉檢駁回

陸籍律師當訴訟代理人 陸委會：是否逾越由台中地檢處理

相關新聞

柯文哲數獄友人數已換了9個 嗆：再開庭就變「搞笑劇」了

台北地院審理京華城案今傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提解民眾黨主席柯...

戴寧下午1點將發監...神情略緊張 中檢臨時受囑託今火速分案

無黨籍嘉市議員戴寧因詐領助理費案，被判刑5年6月確定，因戴的家屬遷居台中，為探視方便其透過律師申請移至台中女子監獄執行；...

影／陳盈助「對台大醫院有特殊情感」 邱清章：所以捐300萬給柯文哲

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證...

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署...

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

新加坡籍商人郭記成（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，台灣商人陳詩煥等人卻涉嫌與郭合作，「...

龍巖2員工吸金誆「紅利10趴」他要求吐錢 更一審判龍巖免連帶

王姓男子控龍巖公司吳姓南區資深副總經理、龍智營業處曾姓女分處長推銷「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」，誆定期可分配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。