國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

新加坡籍商人郭記成（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，台灣商人陳詩煥等人卻涉嫌與郭合作，「金主」名單赫見前民進黨立委黃仁杼的次子黃崇瑋，累計交付5000公噸汽、柴油給北韓，高雄地院依資恐防制法，判黃男等6人7月至2年4月不等徒刑，黃崇瑋判刑最重。可上訴。

黃仁杼曾任多屆桃園縣議員，2010年間經補選當選立委，但2012年爭取連任時失利，敗給國民黨提名的陳學聖，之後黃就淡出政壇，其妻黃傅淑香則曾任桃園市客家事務局長，綽號「土司」的黃崇瑋，則為黃仁杼次子，經營融資公司。

檢調查出，2019年1月間，黃崇瑋與朱姓員工合組「華豐能源國際」，由朱擔任負責人，黃任總經理，陳詩煥則擔任營運長，與郭記成（通緝中）合作，租用越南籍油輪「VIET TIN01（V輪）」負責油品買賣業務。

2019年1月30日，陳詩煥向荷蘭油商購買595公噸汽油後，連同從其他地方裝載的1404公噸汽油，透過V輪行駛至北韓南浦港，卸載約2000噸汽油。同年7月，黃崇瑋等人再花費58萬元美金，由郭記成購買另艘聖克里斯多福籍油輪「SEA PRIMA（S輪）」，過戶至黃崇瑋成立的空殼公司名下。

同年9月，郭記成旗下的油輪「嬉皮47」行駛至台中港，在港內裝載2925公噸柴油後，原訂出口至南韓蔚山港，但離開高雄港後，隨即在黃海海域將柴油接駁至S輪上，S輪則將船上2925噸柴油，再轉駁給遭聯合國監控的北韓油輪「SAE BYOL」。

同年11月間，因油價大跌，陳詩煥擔心利潤受影響，原本計畫由S輪駁油給北韓油輪「SAE BYOL」，後來陳直接指揮在船上的王姓監管員，將S輪直接駛入北韓港口，將船上油品卸載至被聯合國制裁的北韓油輪上。

由於北韓長期受國際制裁，禁止所有國家違法向北韓輸出油品，旗下的油輪均遭美國嚴密監控，V輪、S輪等卸油、海上駁油的過程，全被美國監控衛星拍下。

為了躲避台灣政府及國際組織的監控，陳詩煥等人駁油後，還會製造出不在場證明，甚至將油輪不斷變更船籍國、船名，藉此規避相關責任。

調查局航業處高雄調查站接獲線報，經雄檢指揮發動搜索，當時陳詩煥、黃崇瑋知道遭調查局盯上，還嚇到不敢回家，只敢躲在住家附近的菜園及汽車旅館，但兩人最後仍被調查官逮到。

檢方根據王姓監管員及朱姓員工等多名參與非法賣油成員的說法，以及查扣的相關帳冊、美國聯邦調查局等監控資料，認定陳詩煥、黃崇瑋等人從2019年1月至11月間，透過S輪、V輪將汽、柴油非法賣給北韓，依資恐防制法，起訴陳詩煥、黃崇瑋等6人。

高雄地院審理時，陳詩煥坦承有參與海峽中線駁油，但黃崇瑋辯稱他僅是同意出借營運資金給陳詩煥、郭記成等人，並未參與陳詩煥等人的海上油品買賣業務。

不過，黃崇瑋旗下朱姓員工則證實，他與黃崇瑋確實有跟陳詩煥及郭記成合作經營海峽中線駁油，由他跟黃出資給陳、郭執行。