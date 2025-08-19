快訊

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍 江祖平再發聲：環境要尊重女性

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

聽新聞
0:00 / 0:00

手戴5000萬RM粉紅鑽表落網 辣妹詐團女嫌不認重罪...再押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣、美國聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額高達1.7億元，今年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，依詐欺等罪嫌起訴她；審理時，廖僅坦承洗錢、冒用護照，其餘組織、詐欺等重罪，法院裁定她再羈押2月。

台中地檢起訴指出，詐團以感情詐騙專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭；廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募同夥、指揮車手，廖還會冒用友人護照在美開帳戶，詐得美金532萬元，約台幣1億7052萬元。

檢警查出，廖女長期從美國買高價奢侈品再到香港銷贓，刑事局掌握她農曆年前回台，今年1月24日在桃園機場拘提，驚見廖女直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境。

台中地院7月4日開準備程序庭時，廖就洗錢、冒用護照部分坦承，但否認詐欺、組織；公訴檢察官則說，從起訴證據能看出，廖金流一再重複、循環，連美國被抓的車手都指認廖女負責指揮取款，顯然她就是假幣商、真詐騙。

中院開延押庭訊問，廖女仍維持先前說法，僅坦承洗錢、冒用他人護照，但否認加重詐欺、發起組織等重罪；合議庭根據檢方起訴卷證，仍認她嫌疑重大，且根據廖的入出境紀錄，她確實有頻繁出境不同國家情形，有逃亡之虞。

合議庭也認為，廖女辯詞和其他共犯相左，仍有到庭交互詰問必要，可證廖仍有串供之虞，並根據本案情節、受害人數及金額甚巨，綜合判斷廖有反覆實施可能，裁定她8月21日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

廖女年初入境桃園機場時，手上戴著砸了5000萬元買的RM粉紅鑽表落網，法院裁定廖延長羈2月。圖／報系資料照
廖女年初入境桃園機場時，手上戴著砸了5000萬元買的RM粉紅鑽表落網，法院裁定廖延長羈2月。圖／報系資料照

美國 護照 桃園機場

延伸閱讀

詐團冒用林俊言、陳祥薇等「名檢」身分 北市翁險遭詐百萬

日本GAL教主「益若翼」 引領一代辣妹風潮的時尚傳奇

「普發現金1萬」釣魚簡訊盜刷信用卡 開車載偽基台竄全台12人落網

假投資騙360萬 62歲婦當車手喊冤：我也是被害人

相關新聞

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

新加坡籍商人郭記成（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，台灣商人陳詩煥等人卻涉嫌與郭合作，「...

陳佩琪失控後「旁聽權」未被沒收 柯文哲案今再開庭法警值庭如常

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提訊在...

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署...

陳盈助「對台大醫院有特殊情感」 邱清章：所以捐300萬給柯文哲

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證。邱證稱...

手戴5000萬RM粉紅鑽表落網 辣妹詐團女嫌不認重罪...再押2月

台灣、美國聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額高達1.7億元，今年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破500...

台南前議長郭信良涉光電弊案橋檢今再傳郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑似涉貪案，4月動員百人兵分多路搜索，約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。