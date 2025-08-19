手戴5000萬RM粉紅鑽表落網 辣妹詐團女嫌不認重罪...再押2月

台灣、美國聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額高達1.7億元，今年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，依詐欺等罪嫌起訴她；審理時，廖僅坦承洗錢、冒用護照，其餘組織、詐欺等重罪，法院裁定她再羈押2月。

台中地檢起訴指出，詐團以感情詐騙專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭；廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募同夥、指揮車手，廖還會冒用友人護照在美開帳戶，詐得美金532萬元，約台幣1億7052萬元。

檢警查出，廖女長期從美國買高價奢侈品再到香港銷贓，刑事局掌握她農曆年前回台，今年1月24日在桃園機場拘提，驚見廖女直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境。

台中地院7月4日開準備程序庭時，廖就洗錢、冒用護照部分坦承，但否認詐欺、組織；公訴檢察官則說，從起訴證據能看出，廖金流一再重複、循環，連美國被抓的車手都指認廖女負責指揮取款，顯然她就是假幣商、真詐騙。

中院開延押庭訊問，廖女仍維持先前說法，僅坦承洗錢、冒用他人護照，但否認加重詐欺、發起組織等重罪；合議庭根據檢方起訴卷證，仍認她嫌疑重大，且根據廖的入出境紀錄，她確實有頻繁出境不同國家情形，有逃亡之虞。