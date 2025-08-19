快訊

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍 江祖平再發聲：環境要尊重女性

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

聽新聞
0:00 / 0:00

台南前議長郭信良涉光電弊案橋檢今再傳郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑似涉貪案，4月動員百人兵分多路搜索，約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾嘉村及岡山某營造廠朱姓負責人，複訊後郭以30萬元，鍾、朱20萬元，交保，橋檢辦案不停，6月聲押朱男獲准，今再傳郭、鍾到案釐清案情。

創辦人鍾嘉村早年從土地重劃起家，最著名的代表作是鳳山文山特區開發案，名下的三地能源、三地開發也參與許多重大投資，近年三地跨足綠能，在台南七股、將軍區等地興建魚電共生光電場，七股場已運轉發電，還有多案正在審查中。

檢調查出，鍾嘉村與郭信良熟識許久，兩人類似事業夥伴關係，近年三地插旗綠能後，便請郭信良協助，郭便利用議員職位，透過協調會等方式，施壓市府承辦局處協助，讓三地能順利取得執照。

據了解，檢調查出郭信良與鍾嘉村有1500萬元不明金流往來，首波搜索時，兩人辯稱是合法借貸，但該筆金流若為合法借貸，為何需透過第三人轉交讓檢調起疑，因仍有疑點待釐清，首波搜索涉案被告均先交保候傳。

橋檢偵辦動作不停，4月以後陸續發動多次搜索，還發現三地集團位於台南的案場遭人偷埋事業廢棄物，懷疑營造廠朱姓負責人涉入，朱並充當郭信良的白饡船朱男到案後，船朱男到案後，向法院聲押獲准。

今橋檢再傳鍾嘉村與郭信良等4人到案釐清案情，目前尚未問訊，複訊後是否另作處分，橋檢未多作說明。

三地集團創辦人鍾嘉村（前）涉嫌透過台南市前議長郭信良護航名下光電場，4月23日被檢方依貪汙罪嫌以20萬元台幣交保。本報資料照片
三地集團創辦人鍾嘉村（前）涉嫌透過台南市前議長郭信良護航名下光電場，4月23日被檢方依貪汙罪嫌以20萬元台幣交保。本報資料照片

檢調 台南 郭信良

延伸閱讀

州巧伺服器、遊戲機業務熱

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

嘉縣2滯洪池吹毀光電板未清完2度挨罰 同1家廠商共吞下600萬罰單

台南佃西重劃案今審理 有無民代介入關說？市府人員：沒有

相關新聞

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

新加坡籍商人郭記成（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，台灣商人陳詩煥等人卻涉嫌與郭合作，「...

陳佩琪失控後「旁聽權」未被沒收 柯文哲案今再開庭法警值庭如常

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提訊在...

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署...

陳盈助「對台大醫院有特殊情感」 邱清章：所以捐300萬給柯文哲

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證。邱證稱...

手戴5000萬RM粉紅鑽表落網 辣妹詐團女嫌不認重罪...再押2月

台灣、美國聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額高達1.7億元，今年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破500...

台南前議長郭信良涉光電弊案橋檢今再傳郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑似涉貪案，4月動員百人兵分多路搜索，約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。