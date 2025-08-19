台南前議長郭信良涉光電弊案橋檢今再傳郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑似涉貪案，4月動員百人兵分多路搜索，約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾嘉村及岡山某營造廠朱姓負責人，複訊後郭以30萬元，鍾、朱20萬元，交保，橋檢辦案不停，6月聲押朱男獲准，今再傳郭、鍾到案釐清案情。

創辦人鍾嘉村早年從土地重劃起家，最著名的代表作是鳳山文山特區開發案，名下的三地能源、三地開發也參與許多重大投資，近年三地跨足綠能，在台南七股、將軍區等地興建魚電共生光電場，七股場已運轉發電，還有多案正在審查中。

檢調查出，鍾嘉村與郭信良熟識許久，兩人類似事業夥伴關係，近年三地插旗綠能後，便請郭信良協助，郭便利用議員職位，透過協調會等方式，施壓市府承辦局處協助，讓三地能順利取得執照。

據了解，檢調查出郭信良與鍾嘉村有1500萬元不明金流往來，首波搜索時，兩人辯稱是合法借貸，但該筆金流若為合法借貸，為何需透過第三人轉交讓檢調起疑，因仍有疑點待釐清，首波搜索涉案被告均先交保候傳。

橋檢偵辦動作不停，4月以後陸續發動多次搜索，還發現三地集團位於台南的案場遭人偷埋事業廢棄物，懷疑營造廠朱姓負責人涉入，朱並充當郭信良的白手套，朱男到案後，向法院聲押獲准。