前男友欠債沒有還 女率人衝新竹台積電廠區咬人遭判刑

新竹王姓女子與在台積電上班的張姓前男友有債務糾紛，竟率人到竹科台積電P20廠向張男討債，最後還張口咬傷張男手臂成開放性傷口，新竹地院依傷害罪將王女判刑，判處拘役30日，得易科罰金。

法官調查，王女是張男前女友，去年11月13日上午7點許，偕同另名男子，至新竹市科學園區台積電P20廠即張男工作地點，向張男索討債務，溝通未成後，竟以牙齒咬其手臂，致其受有右側前臂開放性咬傷。

對此，王女坦認有咬張男手臂，她辯稱是因張男先抓她頭髮，她基於自然反應才咬他。法官審酌雙方因有金錢糾紛，王女未能以和平、理性方式處理，反以方式傷害告訴人，所為實有不該，惟念王女於犯後坦承犯行，態度尚可，最後依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金。

此外張男指稱王女當時恫稱要讓他死、不讓他工作等語，並涉犯恐嚇罪嫌，對此王女堅決否認，辯稱沒有說這些話，她是跟張男說「我沒有工作了，你也不要工作了」等語。