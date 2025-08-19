快訊

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍 江祖平再發聲：環境要尊重女性

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園車站女子落軌！自強號進站急煞 警公共危險罪偵辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園車站昨下午5時許發生台鐵141次自強號準備駛進月台時，一名女子從月台掉落，所幸站員即時發現，緊急通知司機員緊急剎車未撞擊，對此警方將開罰，依刑法公共危險罪偵辦。

警方說明，昨下午5時58分許，鐵路警察局桃園分駐所獲報桃園車站1月台6車民眾落軌。經查該民眾於台鐵141次自強號準備進站時不明原因落軌，所幸站員即時發現，緊急通知司機員緊韌未撞擊。

後經其他旅客將該侵入旅客拉上月台，交由該站鐵路警察處理，釐清事發原因並追究相關責任。事發後員警陪同民眾至長庚醫院就醫，全案調查後依刑法公共危險罪，函移桃園地檢署偵辦。

至於受影響的141次自強號，待女子離開月台並經旅客正常上下車後，於下午6時03分開車，延誤2分鐘。

桃園車站昨下午發生自強號準備駛進月台時，一名女子從月台掉落，警方依刑法公共危險罪偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園車站昨下午發生自強號準備駛進月台時，一名女子從月台掉落，警方依刑法公共危險罪偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園車站昨下午發生自強號準備駛進月台時，一名女子從月台掉落，警方依刑法公共危險罪偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園車站昨下午發生自強號準備駛進月台時，一名女子從月台掉落，警方依刑法公共危險罪偵辦。記者周嘉茹／翻攝

自強號 桃園地檢署

延伸閱讀

高雄火車站傳落軌意外！ 男旅客手腳擦傷被救上月台滿身酒味

近1年已第4起！男子搭自強號行動電源突自燃 濃煙狂竄乘客驚逃

號誌故障台鐵大誤點！多班自強號誤點3到2.5小時 民眾抱怨連連

公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

相關新聞

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

新加坡籍商人郭記成（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，台灣商人陳詩煥等人卻涉嫌與郭合作，「...

陳佩琪失控後「旁聽權」未被沒收 柯文哲案今再開庭法警值庭如常

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提訊在...

影／嘉市議員戴寧判5年半定讞 台中地檢報到移監執行

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，日前被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行。疑躲避媒體，今天她到台中地檢署...

陳盈助「對台大醫院有特殊情感」 邱清章：所以捐300萬給柯文哲

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證。邱證稱...

手戴5000萬RM粉紅鑽表落網 辣妹詐團女嫌不認重罪...再押2月

台灣、美國聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額高達1.7億元，今年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破500...

台南前議長郭信良涉光電弊案橋檢今再傳郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑似涉貪案，4月動員百人兵分多路搜索，約談郭信良、民進黨台南市議員李偉智、三地集團創辦人鍾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。