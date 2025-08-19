桃園車站女子落軌！自強號進站急煞 警公共危險罪偵辦

桃園車站昨下午5時許發生台鐵141次自強號準備駛進月台時，一名女子從月台掉落，所幸站員即時發現，緊急通知司機員緊急剎車未撞擊，對此警方將開罰，依刑法公共危險罪偵辦。

警方說明，昨下午5時58分許，鐵路警察局桃園分駐所獲報桃園車站1月台6車民眾落軌。經查該民眾於台鐵141次自強號準備進站時不明原因落軌，所幸站員即時發現，緊急通知司機員緊韌未撞擊。

後經其他旅客將該侵入旅客拉上月台，交由該站鐵路警察處理，釐清事發原因並追究相關責任。事發後員警陪同民眾至長庚醫院就醫，全案調查後依刑法公共危險罪，函移桃園地檢署偵辦。