陳佩琪失控後「旁聽權」未被沒收 柯文哲案今再開庭法警值庭如常

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提訊在押的民眾黨前主席柯文哲；柯妻陳佩琪上周咆哮法庭，不過，合議庭今未加派值庭法警維安。

柯文哲於本月7日、陳佩琪於本月14日連續法庭「暴走」，破壞法庭應有肅穆，柯針對公訴檢察官飆粗口、陳佩琪針對審判長江俊彥怒吼，還一度由律師求情，陳佩琪才未變成法庭旁聽「拒往戶」，今天法庭法警配置人力如常，合議庭有所包容。

邱清章由檢察官聲請傳喚。邱偵查中作證說，2022年10月24日受陳盈助囑託，持紙袋裝的300萬元現金以兩張A4紙前後疊蓋送到柯辦公室，當時柯在踩飛輪，與柯說話未獲理睬，就對柯說「市長我跟人約吃飯，我就先走了」，柯回「好好好謝謝」，柯從頭到尾都沒有離開飛輪機。

依扣案隨身碟「工作簿」Excel檔案，柯文哲記下日期「2022/10/1」、姓名「陳盈助」、數字「300」、經理人「邱清章」，檢方認為，柯記下的資訊是金錢，要證明同一檔案2022年11月1日柯記下威京集團主席沈慶京交付1500萬元賄款。

邱清章後輪市府前秘書長陳志銘作證，陳由柯文哲聲請，屬柯的「友性證人」，曾於去年11月12日到地檢署作證。檢方調查，2021年9月9日都委會第783次會議決議京華城容積率擴增到840％，陳當時身兼都委會副主委，但是次會議陳請假。

柯文哲聲請傳喚陳志銘，因陳在京華城容積案公文上用印，柯認為證詞對其有利，不過，陳曾被爆料於案子搜索前傳遞議會專案小組資料，被質疑行政不中立，為此，民眾黨立院黨團主任陳智菡反駁「都是網站上的資料」。

明天「第3棒」證人是和泰大金執行長黃海清，黃由檢察官聲請。柯文哲的Excel檔案中記載以基隆市副市長邱佩琳為「經理人」的文字，有一筆記下和泰大金會長「蘇一仲-30」，邱女日前證稱她未找蘇一仲、而是找黃海清幫忙，錢匯入前立委賴香伶的專戶。

檢方聲請傳喚黃海清作證，待證事實與聲請傳喚邱清章一樣，都欲證明「工作簿」Excel檔案記載的數字即金錢。

民眾黨前主席柯文哲日。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲日。圖／聯合報系資料照
「博奕大亨」陳盈助的左右手邱清章。圖／聯合報系資料照
「博奕大亨」陳盈助的左右手邱清章。圖／聯合報系資料照
柯文哲的妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照
柯文哲的妻子陳佩琪。圖／聯合報系資料照

柯文哲 陳佩琪

