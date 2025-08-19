快訊

變態夫逼妻玩換妻遊戲 女批噁心訴請休夫並獲賠償

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名事業有成的陳姓女子，離婚後再婚張姓男子，婚後卻遭丈夫要求進行與第三人「同房不換」及「同房互換」」性交，她拒絕後，甚至還提出可「戴面具」進行。陳女憤而訴請離婚並求償200萬元。新竹地方法院審理後認為，張男行徑已嚴重違背夫妻間的倫常及忠誠義務，判准離婚，並須賠償陳女40萬元。

判決書指出，離婚再嫁的陳女表示，張男具特殊性癖好，自2022年間頻繁要求她同意夫妻雙方與第三人進行「同房不換」、「同房互換」等性行為，她反覆拒絕後，又邀約以「戴面具」方式進行，已嚴重違反夫妻忠貞義務，造成她精神上莫大痛苦。此外，張男除了長期向她提出特殊性癖好要求，且與其他女性曖昧，已對她造成精神上重大打擊，因此罹患憂鬱症，除訴請離婚外再求償200萬元。

張男則辯稱沒有違反婚姻忠貞義務，還說「同房不換」是經夫妻合意後的共識。

陳女的姑姑出庭作證時表示，陳女早在2022年間就向她透露，丈夫張男多次要求進行「交換伴侶」或「同房不換」行為。陳女無法接受，長期陷入掙扎，精神狀況惡化，常常失眠，若拒絕張男，對方還會動怒，讓她倍感壓力。姑姑指出，張男甚至曾聲稱「你跟別人做的時候，可以帶面具，最後跟我做，你還是屬於我的」，讓陳女極度抗拒。當時因陳女確診，所以逃過一劫。

此外，陳女的女兒也證稱，母親多次形容繼父的要求「很變態」，並堅決拒絕，但繼父仍不斷施壓，甚至向要交換的夫妻索取照片，最後是媽媽確診才沒有去。女兒表示，媽媽覺得很噁心，她一直拒絕一直哭，睡不著還去看身心科。

法官勘驗夫妻LINE對話，張男叫陳女前往GOOLE搜尋換妻網站，且糾正她用語為「同房不換」不是換妻，並提供交換性伴侶男女照片，可見是張男要求妻子配合其特殊性癖好。一旦妻子拒絕，張男即施以精神壓迫，且以怒罵方式要求配合。

法官認為張男行為已違悖夫妻間正常倫常及忠貞義務，任何人均將喪失維持婚姻希望程度，已構成難以維持婚姻重大事由，因此判准離婚，且張男需賠償陳女40萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

