聽新聞
0:00 / 0:00
往墾丁測速照相多到爆？警：汰舊換新工程、南州到鵝鑾鼻實際執法5支
網傳往墾丁測速照相多到爆？屏東縣警局交通隊指出，南州到鵝鑾鼻段實際執法測速設備5支，其餘汰舊換新工程中，尚未啟用，且都是原有設備更新，並非新增設點，汰舊換新後的啟用時程，須等工程驗收與測試結果，預估10月以後，屆時會主動公開，絕不會「突襲式執法」。
交通隊表示，屏東縣的測速設備設置，並不是「隨意裝設」，每支桿位，都是根據歷年事故資料、車流狀況與地方反映，經審慎評估才決定，尤其台1線至台26線沿線事故頻繁，分析顯示多與超速有關，才會針對高風險路段優先設置，落實「精準執法」，目的預防事故、守護安全，而不是開罰刁難民眾。
交通隊指出，南州到鵝鑾鼻段，實際執法中的測速設備只有5支，其餘尚屬汰舊換新工程中，尚未啟用，且這些都屬於原有設備更新，並非新增設點。
交通隊表示，以枋山及亞曼達飯店前兩處為例，都只是換裝新機，啟用時程會視驗收與測試結果確定，會事前公告、主動公開，絕不搞「突襲式執法」，讓用路人有充分的準備與提醒，預估10月以後完工。全縣設置測速照相設備共98支。
警方說，屏東是融合觀光與生活的城市，追求的是「人多、車多、行車平安」，不是讓違規與事故跟著多。希望每名開車來玩、回家的旅人，只要守法、減速、互相禮讓，就能一路平安、一路順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言