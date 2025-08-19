往墾丁測速照相多到爆？警：汰舊換新工程、南州到鵝鑾鼻實際執法5支

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

網傳往墾丁測速照相多到爆？屏東縣警局交通隊指出，南州到鵝鑾鼻段實際執法測速設備5支，其餘汰舊換新工程中，尚未啟用，且都是原有設備更新，並非新增設點，汰舊換新後的啟用時程，須等工程驗收與測試結果，預估10月以後，屆時會主動公開，絕不會「突襲式執法」。

交通隊表示，屏東縣的測速設備設置，並不是「隨意裝設」，每支桿位，都是根據歷年事故資料、車流狀況與地方反映，經審慎評估才決定，尤其台1線至台26線沿線事故頻繁，分析顯示多與超速有關，才會針對高風險路段優先設置，落實「精準執法」，目的預防事故、守護安全，而不是開罰刁難民眾。

交通隊指出，南州到鵝鑾鼻段，實際執法中的測速設備只有5支，其餘尚屬汰舊換新工程中，尚未啟用，且這些都屬於原有設備更新，並非新增設點。

交通隊表示，以枋山及亞曼達飯店前兩處為例，都只是換裝新機，啟用時程會視驗收與測試結果確定，會事前公告、主動公開，絕不搞「突襲式執法」，讓用路人有充分的準備與提醒，預估10月以後完工。全縣設置測速照相設備共98支。

警方說，屏東是融合觀光與生活的城市，追求的是「人多、車多、行車平安」，不是讓違規與事故跟著多。希望每名開車來玩、回家的旅人，只要守法、減速、互相禮讓，就能一路平安、一路順暢。

