勾結高利貸！租車行偽造契約 轉嫁數百萬罰單、通行費

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北報導

國道警方破獲租車行勾結錢莊偽造租車契約，涉轉嫁規避數百萬元通行費和罰單，共逮捕十四人。記者黃子騰／翻攝
國道警方破獲租車行勾結錢莊偽造租車契約，涉轉嫁規避數百萬元通行費和罰單，共逮捕十四人。記者黃子騰／翻攝

租車行負責人夏姓男子涉嫌勾結錢莊業者，以偽造租車契約方式，將至少四三○萬元國道通行費及罰單轉到不知情民眾名下；國道警方接獲高公局報案逮捕夏男等十四人，依偽造文書、詐欺、個資法、毒品等送辦，檢方訊後命夏男等三人交保，夏妻等九人請回。

警方調查，卅八歲夏男與妻子成立七間租賃車行，涉與地下錢莊業者勾結，將多輛租賃車提供給錢莊代步使用，並涉嫌利用錢莊業者提供的借款人資料偽造租車契約，將車行多輛車的高速公路通行費、逾期繳納罰款二三○萬元，及違規罰單二百萬元，向高公局辦理「轉歸責」給偽造的租賃駕駛人，有廿多名民眾受害。

受害民眾申訴，有人指未向該車行租車，也有人表示僅承租一輛，罰單卻顯示多輛車，高公局清查發現皆出自於同一間租賃車行，詢問其他被害人，發現還有遺失身分證被冒用，及積欠債務遭錢莊要求簽空白租賃契約，今年三月向國道警方報案。

國道警方上月廿九日會同刑事局、新北市警方，在雙北、桃園、台中、彰化等地同步搜索，拘提夏男、兩名張姓男子等十四人，查扣偽造、預簽租賃契約、被害人身分證影本、借據及毒品等證物。

警方指出，夏男涉將車提供給地下錢莊業者代步，二○二三年起，當收到國道通行費或罰單，使用該車的錢莊業者就涉嫌提供借款人身分，供租車行偽造租賃契約。

檢察官複訊後夏男以十萬元交保，兩名張姓男子各以十萬元、五萬元交保，其餘請回，持續追查是否涉及其他不法行為。

罰單 個資 檢察官 高公局 地下錢莊 偽造文書

