「造山者」觀影交流 新竹地檢：台灣科技產業需要「護山者」

近期國安與營業秘密遭竊事件備受關注，新竹地檢署今天舉辦「造山者與護山者」觀影交流活動。法務部政務次長黃世杰表示，「造山者」代表台灣科技產業開創新局，但背後同樣需要「護山者」守護成果。此次活動邀集產業界、學界及政府、司法單位，共同強化聯防機制，攜手保護台灣科技命脈。

新竹地檢署所屬的「營業秘密暨國家安全專組」，長年專辦營業秘密竊取與陸企非法挖角等國安案件，是全國少數由專業檢察官組成的核心團隊。今日活動中，法務部政務次長黃世杰、檢察總長邢泰釗、新竹地檢署代理檢察長黃振倫、工研院資深副總暨法務長王鵬瑜、台灣科學園區工業同業公會智慧財產暨法務委員會召集人謝福源等共同出席。

邢泰釗指出，產業界是國家發展的命脈，司法與政府皆高度重視營業秘密案件偵辦，並將其列為首要工作。自民國111年至114年6月，營業秘密告發案件中約7成最終以不起訴處分結案。他分析，不起訴比例偏高的原因多元，但近年起訴率與定罪率均呈現上升，顯示檢方執法力道持續增強，未來將更積極偵查與蒐證。

黃世杰強調，營業秘密保護是維繫台灣國際競爭力的關鍵，也是法務體系的重點項目。「造山者」紀錄片歷時5年籌備，完整呈現台灣科技產業的發展故事，讓國際看見台灣，更提醒保護競爭力的艱鉅挑戰。他指出，司法必須緊密掌握科技最新動態，時刻盤點風險，並與業界與研究團隊深入合作。

黃振倫則指出，全台約7成營業秘密案件集中於新竹，凸顯竹科在國安防護上的敏感性與重要性。營業秘密暨國家安全專組已成立10餘年，是全台唯一的專責團隊，除偵辦外洩案件外，也積極推動前端預防，協助企業建立保護機制、防止不法挖角，一旦涉及國安疑慮，更須及時啟動偵辦。