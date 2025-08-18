大陸伏季休漁結束 海巡啟動金馬澎威力掃蕩防陸船越界

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

中國伏季休漁於8月16日12時結束，為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務，全力強化海域監控與執法能量。

金馬澎分署指出，此次專案除針對往年陸船越界熱區與作業模式進行研析，並指導各巡防區加強雷達及岸際科技監控，派遣巡防艇超前部署於限制水域外緣，嚴密掌握陸船動態，務求在第一時間進行攔截與處置。

金馬澎分署表示，此次金馬澎分署就往年陸船越界熱區及作業態樣進行研析，除指導各巡防區加強雷達偵蒐監控，並妥適規劃海上勤務重點及執法作為；此外，為深化政府與民間公私協力，共同捍衛我國海域的理念，將持續拜會各離島漁會，宣導檢舉獎勵措施，期以漁民參與的力量，擴大守護海域資源及作業秩序的成效。

金馬澎分署強調，為維護國家安全及漁場作業秩序，保障漁民作業權益，永續海洋資源利用，為期3天的專案掃蕩旨在機先嚇阻陸船越界，專案結束後，將持續貫徹相關執法作為，強力取締越界作業漁船，並籲請漁民如發現大陸漁船違規越界至我國海域作業，可立即通報海巡署118專線，海巡單位將立即派艇前往處置。

中國伏季休漁於8月16日12時結束，為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務，全力強化海域監控與執法能量。圖／金馬澎分署提供
中國伏季休漁於8月16日12時結束，為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務，全力強化海域監控與執法能量。圖／金馬澎分署提供
海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務，全力強化海域監控與執法能量。圖／金馬澎分署提供
海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務，全力強化海域監控與執法能量。圖／金馬澎分署提供
為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務。圖／金馬澎分署提供
為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務。圖／金馬澎分署提供

監控 海巡署

延伸閱讀

Volvo XC40 B3 立享「3 年 3 萬公里免費保養」 用車無憂、超低月付專案

屏東縣1到7月闖紅燈5死、沒戴安全帽釀3死 屏警專案取締

營造業持續低迷？ 陸7月水泥產量創2009年以來新低

無視禁令！楊柳颱風男到東港海邊觀浪撿物 海巡查獲首開罰

相關新聞

運將排班爆口角 亂罵人是牛郎 法院判罰3千元

彰化縣２名計程車運將去年在彰化火車站排班時，因乘客搭乘問題起口角爭執，謝姓運將當眾罵賴姓運將「你去外國當牛郎」、「賣肉的...

勾結高利貸！租車行偽造契約 轉嫁數百萬罰單、通行費

租車行負責人夏姓男子涉嫌勾結錢莊業者，以偽造租車契約方式，將至少四三○萬元國道通行費及罰單轉到不知情民眾名下；國道警方接...

中市藍營罷免涉偽造名冊 34黨工全認罪

國民黨台中市黨部為反制大罷免，第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，涉抄寫黨員名冊製作4258份偽造名冊...

高雄農地非法掩埋 查獲8起

美濃吉洋農地近日爆出盜採土石，地方認為非法回填廢棄物疑慮高，須加強防堵力道。環保局表示，陸續在旗山、杉林等地查獲8起非法...

「造山者」觀影交流 新竹地檢：台灣科技產業需要「護山者」

近期國安與營業秘密遭竊事件備受關注，新竹地檢署今天舉辦「造山者與護山者」觀影交流活動。法務部政務次長黃世杰表示，「造山者...

大陸伏季休漁結束 海巡啟動金馬澎威力掃蕩防陸船越界

中國伏季休漁於8月16日12時結束，為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。