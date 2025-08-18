「天道盟公主」想斂財、把中風翁當出氣包虐死 法院判12年理由曝光
有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產虐死人，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再看上中風陳姓老翁，帶去將土地質押借貸後涉嫌虐死人；台中地院痛斥她恃強凌弱，不顧陳翁中風仍將其當成斂財、出氣的客體，依傷害致死等罪判她12年，可上訴。
竺女（52歲）2016年10月被控在桃園色誘吳姓友人敲詐金錢，對方若不從就會遭痛毆、體罰，吳被迫過戶名下1棟房產給她，最後慘遭凌虐慘死。桃園地院一審以無明顯證據證明竺殺人，該部分無罪，僅依遺棄屍體判竺2年，二審雖逆轉依傷害致死判12年，更一審維持棄屍2年，經駁回確定。
檢方查，竺女2023年得知陳姓老翁有多筆土地，再度使出美人計色誘對方，若陳不順其意就會遭暴力對待，同年12月29日至今年1月8日，將陳翁囚禁大甲、沙鹿一帶旅宿長達10天，並帶去地政、戶政事務所，辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本。
檢方查出，竺女1月8日和陳翁衝突，徒手、持掃把朝他頭部、胸腹及四肢痛毆一頓，當晚11點多又出腳朝他頭、胸腹猛力踩踏，9日凌晨12點多張男驚覺陳翁失去意識打119，陳送醫肋骨斷了好幾根、左肺扁塌，及大量內出血死亡，竺女作案後自逃生梯溜掉事後才落網。
台中地院審理時，竺女否認犯行，合議庭根據其供述、共犯及證人說詞，還有解否、現場照片及通話紀錄等，認定竺犯行明確。
合議庭審酌，竺女為利用陳翁土地貸款或轉賣以取得資金，私行拘禁其10多天，且在進度不順、不如己意，或無法忍受陳聲音干擾時就出腳踩踏、拿掃把毆打，不顧陳已中風、行動不便，仍將陳當作自己斂財或出氣的客體，竺恃強凌弱下導致陳失去寶貴生命。
合議庭也說，竺女有棄屍前科，自稱有身心障礙但查無事實，且犯後否認、案發時逃離現場，經共犯勸其面對仍不為所動，至今沒和被害家屬和解，考量一切情狀後依犯三人以上共同私行拘禁身體障礙之人而剝奪行動自由七日以上罪、傷害致死罪，各判她2年、11年，應執行12年。
