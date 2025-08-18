嘉市議員戴寧判5年半定讞 申請移中監執行被嘉檢駁回

嘉義市議員戴寧。圖／聯合報資料照片

嘉義市無黨籍議員戴寧涉詐助理費案，被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於19日到案執行，基於方便家人探視，戴寧日前透過律師申請移至台中女子監獄執行，遭嘉檢駁回。

據悉戴寧因媽媽及小孩戶籍已遷至台中，自己戶籍日前也移至台中，基於家人方便探視，15日透過律師向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行。

嘉義地檢署表示，15日有收到戴寧申請囑託代為執行申請書，但檢方於12日即送達傳票，8月15日她才遷戶籍到台中，從之前工作及生活情況看不出來她在台中有事實上的居住，因與法不合，已予駁回；如果從嘉義地檢發監會分派到高雄女子監獄執行。不過，有將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。

地檢署表示，檢方尊重當事人意願，於法令許可範圍內，將盡力協助，如果戴寧明天沒有準時向檢察署報到，將依規定核發拘票，以及進行後續通緝動作。

一審認定戴寧詐領助理費431萬元，依利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不法所得431萬元沒收，戴寧上訴二審，一改在準備程序主張無罪，審理期間聲淚俱下認罪「我願意承擔責任」，坦承知道有些助理是掛名，並表示願意繳回不法所得。