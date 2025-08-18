聽新聞
0:00 / 0:00
嘉市議員戴寧判5年半定讞 申請移中監執行被嘉檢駁回
嘉義市無黨籍議員戴寧涉詐助理費案，被判5年6月徒刑確定。嘉義地檢署通知戴寧於19日到案執行，基於方便家人探視，戴寧日前透過律師申請移至台中女子監獄執行，遭嘉檢駁回。
據悉戴寧因媽媽及小孩戶籍已遷至台中，自己戶籍日前也移至台中，基於家人方便探視，15日透過律師向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行。
嘉義地檢署表示，15日有收到戴寧申請囑託代為執行申請書，但檢方於12日即送達傳票，8月15日她才遷戶籍到台中，從之前工作及生活情況看不出來她在台中有事實上的居住，因與法不合，已予駁回；如果從嘉義地檢發監會分派到高雄女子監獄執行。不過，有將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。
地檢署表示，檢方尊重當事人意願，於法令許可範圍內，將盡力協助，如果戴寧明天沒有準時向檢察署報到，將依規定核發拘票，以及進行後續通緝動作。
一審認定戴寧詐領助理費431萬元，依利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不法所得431萬元沒收，戴寧上訴二審，一改在準備程序主張無罪，審理期間聲淚俱下認罪「我願意承擔責任」，坦承知道有些助理是掛名，並表示願意繳回不法所得。
二審考量她認罪，自動繳交犯罪所得，撤銷原判決，改判5年6月徒刑。戴寧上訴，最高法院駁回，維持二審判決，確定要入獄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言