逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

太昊殿創辦人、無憂山慈善功德會創辦人、嘉邑行善團創團黃姓團長在雲林建廟、辦功德會，遭2名女子指控借治病為由性侵，雲林地院2016年一審依妨害性自主罪，一罪一罰判刑346年，應執行30年；案經黃上訴，台南高分院陸續撤銷改判無罪，今再判黃無罪。可上訴。

台南高分院今指出，依據黃姓團長提出女國中生與女性編輯於法庭外錄音，經複數專業機構進行檔案完整性、聲紋相似性鑑定，合議庭傳訊鑑定人及相關證人到庭交互詰問，該錄音內容顯示兩女在錄音中所言，與審判中陳述有重大不符之處，足以彈劾兩人證述可信性。

黃姓男子在2000年成立「中華民國嘉邑行善團」，另創辦無憂山慈善功德會、太昊殿及龍天科技公司，平時在太昊殿傳授風水、命理等，在地方上小有名氣，被信徒尊稱「老師」；黃在2013遭指控借治病為由，多年來性侵一名大學剛畢業的女子與另名女國中生。

黃被指控性侵女國中生共51次，其中40次台南高分院已於2018年判決無罪確定，另被指控性侵受雇的女性美術編輯30次，其中27次台南高分院在2018年判決無罪確定；另外被指控性侵女國中生11次、女美術編輯3次台南高分院則分別在2023年、2022年判決無罪。

黃被指控性侵女國中生11次、女美術編輯3次部分，案經最高法院先後發回更審，今天台南高分院再次判黃無罪；判決書指出，黃姓男子為宗教團體創辦人兼講師，當時跟著父母前往的女國中生為信徒，另一名女子則是受僱於黃，擔任美術編輯工作。

女國中生指控，黃明知她在2014年間為14歲以上未滿16歲少女，仍基於強制性交犯意，對她佯稱身上有腫瘤需要治療，使她心生恐懼而遭強制性交共11次，黃涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪嫌。

女美術編輯指控，黃對她佯稱可能因肝癌死亡需治療，使她心生恐懼，在2012年中秋節當天、2012年中秋節過後2至3天、2014年6月間對她強制性交3次，黃涉犯強制性交罪嫌。

合議庭指出，女國中生指稱，黃姓男子當時周一至周五下午5、6時許至晚間7、8時許，均以手機撥打她家用電話，邀約她外出並性侵害；檢察官並提出通聯紀錄作為佐證，然核對後，部分撥打電話並未接聽，部分時間並非周一至周五，其餘通話時間與指訴不符。

另女國中生及其父母均證稱，周一至周五下午5、6時至晚間7、8時間，均會前往該宗教團體據點用餐、參與講道，黃在該段時間在場線上講道，則黃實無另外搭載女國中生外出性侵害可能。

合議庭表示，黃提出其住處監視錄影光碟、線上講道錄影光碟，經送請鑑定及勘驗後，顯示黃在遭指訴期間內，並不在對方所稱的性侵害地點，而是在他處線上講道，無從認定黃有強制性交行為。

至於女性美術編輯，就其受性侵害時間證述歷次反覆，經檢察官依最後一次證述時間更正犯罪事實後，合議庭院再查，她提出受性侵害當時的蒐證錄音，主張是在2014年7月4日，然勘驗結果顯示錄音檔案建立時間為2012年4月4日，早於檢察官起訴時間甚多，且出現多位第三人聊天聲音。

合議庭認為，該錄音無法佐證女子說詞，而依黃姓男子提出監視錄影紀錄及其他不在場證明，2014年7月4日黃並不在案發地點；且女子指證受性侵害時間、地點，經傳訊證人到庭證述，並比對當時網路街景圖的建築物外觀照片、加上勘驗照片後，足以確認該處當時正在裝修房屋。