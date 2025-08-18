快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

老牌連接線材廠樺晟電子（3202）因出售重要子公司，導致喪失主要營收及獲利來源，7月21日被證券櫃檯買賣中心下櫃、終止買賣，影響3.7萬名股東。樺晟提申復被駁回，再提民事訴訟及定暫時狀態處分救濟，台北地方法院上周裁准假處分案，在本案訴訟確定之前，樺晟提出2.3億元擔保金，即暫時准許在櫃買中心買賣，可抗告。

樺晟電子4月24日董事會通過重大處分案，將大陸重要子公司出售，櫃買中心認為導致公司喪失主要營收及獲利來源，7月21日決定終止樺晟上櫃買賣，3.7萬名股東手中股票將形同「壁紙」，權益大受影響。

樺晟提出申復，認為公司處分大陸子公司，是為因應川普關稅戰大陸經營環境惡化，及響應政府根植台灣政策，將資金匯回國內投資已營運中之新事業體，請求審酌取消樺晟終止上櫃處置，俾維護投資人權益，櫃買中心仍駁回申復案。

同時，樺晟也公告，董事長暨總經理魏孝秦因個人健康因入而辭去董事長與總經理職務，之後魏也離世，並由辰鑫投資有限公司指派代表人李明秋擔任董事長。

樺晟向法院提民事訴訟及定暫時狀態假處分，請求禁止櫃買中心提前終止契約，讓公司能在訴訟確定之前，能繼續在櫃買中心上櫃買賣。台北地院指出，本案標的為美金2700萬元，約新台幣7.9億元，裁定樺晟應提出2億3931萬餘元擔保金，即可在本案訴訟之前，暫時中止櫃買中心終止契約，意即能暫時上櫃買賣。

樺晟成立於1984年，以生產電腦用線材起家，於2005年台灣股票上市，2009年創下四分之一的全球市佔率。有鑑於前瞻全球市場之跨產業融合與區塊鏈發展，於2017年組成樺晟集團，集團旗下事業板塊不再只是電子線材，更涵蓋各產業的串聯整

民事訴訟

延伸閱讀

股債平衡ETF 攻守兼備

櫃買壯大生技生態圈

股債平衡型 ETF 後天掛牌

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

相關新聞

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

老牌連接線材廠樺晟電子（3202）因出售重要子公司，導致喪失主要營收及獲利來源，7月21日被證券櫃檯買賣中心下櫃、終止買...

地主買法拍地設圍籬阻住戶通行9個月 法院判8月徒刑

花蓮吉安鄉福興一街6筆道路用地，去年被黃姓男子經法院拍賣購入，要求住戶購地未果，竟設置圍籬影響車輛出入長達9個月，鄉公所...

國民黨台中市黨部偽造罷免 34黨工今天全部認罪

國民黨台中市黨部為反制大罷免，第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡...

行善團團長遭2女指控性侵81次一審判30年 經多次上訴台南高分院判無罪

太昊殿創辦人、無憂山慈善功德會創辦人、嘉邑行善團創團黃姓團長在雲林建廟、辦功德會，遭2名女子指控借治病為由性侵，雲林地院...

誤租特農區土地！新竹檳榔攤怒向地主求償 法院判賠

新竹張姓業者原本計畫租用店面經營檳榔攤生意，去年3月以月租16500元租下路邊攤位店面，但承租後發現，該土地屬特定農業區...

廁所地板濕滑致顧客滑倒 新竹一家日式料理店判賠4萬多

新竹黃姓女顧客2023年1月3日晚間到新竹一家日式料理店用餐時，在餐廳廁所滑倒受傷，黃女指出滑倒造成下背部鈍挫傷、下背及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。