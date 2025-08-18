樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金
老牌連接線材廠樺晟電子（3202）因出售重要子公司，導致喪失主要營收及獲利來源，7月21日被證券櫃檯買賣中心下櫃、終止買賣，影響3.7萬名股東。樺晟提申復被駁回，再提民事訴訟及定暫時狀態處分救濟，台北地方法院上周裁准假處分案，在本案訴訟確定之前，樺晟提出2.3億元擔保金，即暫時准許在櫃買中心買賣，可抗告。
樺晟電子4月24日董事會通過重大處分案，將大陸重要子公司出售，櫃買中心認為導致公司喪失主要營收及獲利來源，7月21日決定終止樺晟上櫃買賣，3.7萬名股東手中股票將形同「壁紙」，權益大受影響。
樺晟提出申復，認為公司處分大陸子公司，是為因應川普關稅戰大陸經營環境惡化，及響應政府根植台灣政策，將資金匯回國內投資已營運中之新事業體，請求審酌取消樺晟終止上櫃處置，俾維護投資人權益，櫃買中心仍駁回申復案。
同時，樺晟也公告，董事長暨總經理魏孝秦因個人健康因入而辭去董事長與總經理職務，之後魏也離世，並由辰鑫投資有限公司指派代表人李明秋擔任董事長。
樺晟向法院提民事訴訟及定暫時狀態假處分，請求禁止櫃買中心提前終止契約，讓公司能在訴訟確定之前，能繼續在櫃買中心上櫃買賣。台北地院指出，本案標的為美金2700萬元，約新台幣7.9億元，裁定樺晟應提出2億3931萬餘元擔保金，即可在本案訴訟之前，暫時中止櫃買中心終止契約，意即能暫時上櫃買賣。
樺晟成立於1984年，以生產電腦用線材起家，於2005年台灣股票上市，2009年創下四分之一的全球市佔率。有鑑於前瞻全球市場之跨產業融合與區塊鏈發展，於2017年組成樺晟集團，集團旗下事業板塊不再只是電子線材，更涵蓋各產業的串聯整
