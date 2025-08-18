應徵司機偽造良民證「P掉酒駕判刑」 三重男行使準特種文書遭訴

新北市三重一名李姓男子2022年5月間前往應徵某人力管理公司的司機職務，為求順利提供公司要求俗稱「良民證」的警察刑事紀錄證明，竟向台北市警局取得良民證後，以修圖軟體將先前酒駕判刑紀錄，變造為「查無犯罪紀錄」，最後遭人檢舉。新北地檢署依行使、變造準特種文書罪將他起訴。

起訴指出，李男為求順利應徵該司機工作，於2022年5月12日前往台北市警局申請良民證，接著在同年月14日，將良民證掃描為圖檔，再將當中自己曾於2019年12月9日「因不能安全駕駛，經臺灣新北地方法院判處有期徒刑2月，得易科罰金，併科罰金新臺幣1萬元」等文字，以修圖軟體修改為「在臺灣地區」查無犯罪紀錄」。

最後，李男將變造完成的良民證，利用通訊軟體LINE傳送給人力管理公司，之後該公司接獲匿名檢舉，查出李男當年的法院判決書，發現李男涉嫌隱匿過去反罪紀錄，於是發函向警方告發。