判5年半定讞 嘉市議員戴寧申請移中監執行嘉檢駁回

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費，判5年6月徒刑定讞。嘉義地檢署通知戴寧於19日到案執行，戴寧基於家人探視方便，日前透過律師向嘉檢申請移至台中女子監獄執行遭駁回。

戴寧透過律師表示，因媽媽及小孩戶籍已遷至台中，自己戶籍也於日前移至台中，基於家人方便探視，於15日向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行。

有關戴寧申請將其案件囑託台中地檢代為執行，嘉檢表示，15日有收到戴寧申請囑託代為執行申請書，惟因與法不合，已予駁回；但，已將戴寧申請事項通報台中地檢署知悉。

嘉檢表示，檢方尊重當事人意願，於法令許可範圍內，將盡力協助，但戴寧明天若無準時向檢察署報到，將依規定核發拘票，以及進行後續通緝動作。

根據一審嘉義地方法院判決，戴寧自民國101年6月起到111年2月間止，涉嫌以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶，共詐得新台幣518萬7774元。

一審依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪等，判處戴寧有期徒刑10年6月，褫奪公權5年。經上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。

二審審酌，戴寧於審理期間認罪，並繳回部分不法所得達431萬8750元，考量其擔任嘉義市議員期間，對地方公共事務的服務及貢獻等，據此撤銷判決，改判處有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。經上訴，最高法院12日駁回上訴，全案定讞。

嘉義地檢署表示，轄區警察隨即於12日下午前往戴寧的戶籍地址、居所地及服務處送達傳票，透過其使用電話聯繫，與戴寧接觸並送達傳票，定於8月19日上午10時到案執行，並啟動防逃機制。